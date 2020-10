Kariston kevät 2021 on täynnä vahvoja ja viihdyttäviä nimiä – tutustu upeaan kattaukseen!

Kariston keväässä on jännitystä ja romantiikkaa, tarkkanäköistä ajankuvan pohdintaa, huumoria ja historian siipien havinaa. Tietokirjojen viisaat yhteiskunnalliset näkökulmat kannustavat laaja-alaiseen ajatteluun, ihanat oppaat taas mutkattomaan ja rentoon itsensä kehittämiseen. Uudenlaisessa satukirjassa vanhempi piirtää satua lapsen iholle. Eräs kuuluisa dekkaristi debytoi lastenkirjailijana.

Kaunokirjat

Kariston kevään kaunokirjoissa tartutaan rohkeasti vaikeisiin aiheisiin ja tarraudutaan hehkuviin tunteisiin. Tiina Tuppuraisen toinen romaani Hänen valtansa alla on vavahduttava kertomus työpaikkakiusaamisesta. Se kuvaa vangitsevasti pelkoa ja alistumista, joka tapahtuu työpaikan seinien sisäpuolella.

Kirsi Pehkonen jatkaa lukijoiden rakastamaa Jylhäsalmi-sarjaa. Riihikuivaa satoa Jylhäsalmella -romaanissa leppoisaa maalaistunnelmaa häiritsee tuntematon vainooja, ja vanha suola tuntuu janottavan useampaakin asukasta.



Perhesuhteita kuvataan Nina Hakalahden Kaleidoskoopissa, jossa kauan toivottu lapsi ei olekaan aivan kuten muut, ja muuttaa arjen kaleidoskooppimaisen sekavaksi. Jukka-Pekka Palviaisen huumorilla ryyditetyssä romaanissa Kaikella kunnioituksella veljeä ja siskoa yhdistää ongelmallinen rakkaus – ja yhdet hautajaiset.

Dekkaripuolella Timo Sandbergin luoma ylietsivä Kekki on jälleen valppaana. Tiivistunnelmaisen sarjan uusin osa Desantti sijoittuu jatkosodan dramaattisiin vaiheisiin, jossa vakaumus punnitaan ja ystävät muuttuvat vihollisiksi.

Tietokirjat

Kariston kevään tietokirjat pursuavat uudenlaisia näkökulmia yhteiskunnallisiin aiheisiin. Sir Paul Nurse on brittiläinen Nobel-palkittu biokemisti. Mitä on elämä? on hänen lähes täydellinen oppaansa olemassaolon ihmeellisyyteen ja monimutkaisuuteen. Kuuluuko Englanti Eurooppaan? puolestaan on kokeneen toimittajakonkari Eeva Lennonin terävä analyysi Britanniasta, Euroopasta ja brexitistä.

Terhi Rannelan Kirjeiden lumo on innostava hyvän mielen kirja, joka kutsuu viihtymään ja sivistymään. Millainen on ollut kynän voima eri aikoina? Viisas, kulttuurihistoriaa luotaava teos puhuu hitaan, yksityisen kirjoittamisen puolesta.

Kevään oppaat ja täytettävät kirjat ovat ihanan kevyitä ja mutkattomia. Millie O'Neillin Mitä väliä? on täytettävä kirja niille, joita itsensä kehittäminen ei kiinnosta. Unohda siis yli äyräiden pursuavat tehtävälistat ja listaa sen sijaan vaikka Netflix-sarjat, jotka ehdottomasti pitäisi maratoonata pyykkien pesemisen sijaan.

Amarilys Hendersonin Piirrä ja maalaa veikeitä kasvoja opastaa piirtämään ja maalaamaan persoonallisia ja värikkäitä kasvokuvia. Tekniikat vaihtelevat vesiväreistä musteeseen ja tusseihin, ja kaikki harjoitukset sopivat myös aloittelijoille.

Lasten- ja nuortenkirjat

Kariston lastenkirjakevät on täynnä kiinnostavia esikoistekijöitä. Joonas Riekkolan Silkkomaahan kadonneet on nuorten tieteisseikkailu ympäristökatastrofin turmelemassa Suomessa. Ruotsalainen dekkaristi Jens Lapidus taas debytoi lastenkirjailijana Tillilän liiga -teoksella, joka kertoo joukosta pikkugangstereita hyvällä asialla.

Kiinnostava aluevaltaus on myös Nora Lehtisen ja Jenni Skyttä-Forssellin Hattaratuuli. Uudenlaisessa satukirjassa lyhyiden tarinoiden rinnalla kulkevat helpot ohjeet, joilla aikuinen voi piirtää sadun lapsen iholle. Yhteisessä lukuhetkessä lapsen on mukava rauhoittua, nauttia sadun maailmasta ja läsnäolosta.

Uusien lanseerausten lisäksi moni suosittu sarja saa jatkoa. Esimerkiksi Anneli Kannon Viisi villiä Virtasta -sarja jatkuu ajankohtaisella Paavo Virtanen ja tauti -teoksella. Kirjakärpänen-sarjassa ilmestyy keväällä kaksi teosta: Tuula Kallioniemen kirjoittama ja Netta Lehtolan kuvittama Eino ja Reino ja mojovat mottipäät sekä Tapani Baggen ja Hannamari Ruohosen Jenni ja ystävyyden talo.

Nuortenkirjojen puolella huippusuositulta Elizabeth Acevedolta ilmestyy Maata jalkojen alle. Teos on terävä romaani surusta, anteeksiannon vaikeudesta ja katkeransuloisista ihmissuhteista. Anu Holopaisen rohkea nuortenromaani Filigraanityttö taas kertoo painajaismaisista mielen koukeroista.

