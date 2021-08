Karjarantaan käynnistyy uuden kerrostalon rakentaminen - erikoisuutena muunneltavat asuntopohjat ja yhdistelmäasunnot

Asunto Oy Porin Sävel rakentuu omalle tontille Puunaulankatu 10:een kaupungin rakennettavaksi suunnittellun Naulapuiston viereen. Asunnot ovat Laptin tyyliin hyvin varusteltuja, mutta järkevän hintaisia. Kaikissa asunnoissa on esimerkiksi Puustellin keittiöt ja muut kiintokalusteet sekä oma lasitettu parveke. Porin Säveleen tulee yhteensä 55 asuntoa. Kohde on Rakennusliike Laptin omaperusteinen RS-kohde, jonka RS-rahoituksesta vastaa Länsi-Suomen Osuuspankki.

Porin Sävelen erikoisuutena on tarjota asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa asuntojen kokoon rakentamisen alkuvaiheessa. Olemme suunnitelleet ylimpien kerrosten viereiset pienemmät asunnot siten, että niitä voidaan keskenään yhdistää asiakkaan omien asumistarpeiden mukaisesti. Asuntoyhdistelmistä meillä on valmiit kalustetut suunnitelmat ja hinnat. Yhdistelmäasunnot ovat esillä asuntomyyntikumppanimme OP Koti Länsi-Suomen asuntoportaalissa ja luonnollisesti meidän omilla kotisivuillamme, kertoo aluejohtaja Kari Mäkelä Rakennusliike Lapti Oy:stä.

Asunto Oy Porin Sävel on Laptin ensimmäinen Porin alueelle suunnittelema vapaarahoitteinen asuntohanke. Muualla Suomessa olemme jo vakiinnuttaneet asemamme suurimpien omaperusteisten asuntorakennushankkeiden toteuttajana. Alueena Satakunta on meille tuttu, koska olemme rakentaneet alueelle useita palvelutiloja. Rakennusliike Lapti on osa Harjavalta-konsernia, Mäkelä jatkaa Rakennusliike Laptin taustoista.