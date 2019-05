Kärkiehdokkaiden vaaliväittely 15.5.: ohjeita medialle

Komission puheenjohtajaehdokkaiden välinen vaaliväittely pidetään Euroopan parlamentin täysistuntosalissa Brysselissä 15.5. klo 22.00-23.30 Suomen aikaa. Väittely lähetetään suorana Euroopan yleisradioliiton EBU:n (Eurovisio) sekä Europe by Satellite -palvelun (EbS) kautta 23 kielellä.

Keskusteluun osallistuvat kaikki kärkiehdokkaat, jotka kilpailevat Euroopan komission puheenjohtajan paikasta. Kärkiehdokkaat on listattu alla 4.4. arvotussa avauspuheenvuorojen mukaisessa järjestyksessä:



1. Nico CUÉ, Euroopan vasemmistopuolue (EL)

2. Ska KELLER, Euroopan vihreät (EGP)

3. Jan ZAHRADIL, Euroopan konservatiivien ja reformistien liitto (ACRE)

4. Margrethe VESTAGER, Euroopan liberaalidemokraattien liitto (ALDE)

5. Manfred WEBER, Euroopan kansanpuolue (EPP)

6. Frans TIMMERMANS, Euroopan sosialidemokraattinen puolue (PES)



Toimituksellinen vastuu keskustelusta kuuluu Eurovisiolle. Väittelyssä keskitytään teemoihin ”Eurooppa: mitä iloa siitä on minulle?”, ”Ympäristö” ja ”Arvomme ja maailma”.



Keskustelua ohjaavat kolme Eurovision valitsemaa toimittajaa. Emilie Tran Nguyen, France Télévisions, ja Markus Preiss, ARD Germany, juontavat keskustelua lavalla. Annastiina Heikkilä, YLE, täydentää keskustelua sosiaalisen median näkökulmasta.

Aikataulu (Suomen aikaa)



19.00 Kärkiehdokkaat saapuvat

20.20 Mahdollisuus kuvata kärkiehdokkaita lavalla

21.00 Täysistuntosalin ovet avataan

22.00 Väittely alkaa

23.30 Väittely loppuu, mahdollisuus kärkiehdokkaiden lehdistölausuntoihin



Parlamentin täysistuntosali muutetaan keskustelua varten TV-studioksi. Keskustelu lähetetään suorana Euroopan yleisradioliiton EBU:n (Eurovisio) sekä Europe by Satellite -palvelun (EbS) kautta 23 kielellä (sekä viittomakielisellä tulkkauksella suoriin verkkolähetyksiin). Lähetys on maksutta televisioyhtiöiden ja internetpalvelualustojen käytössä.



Keskustelu lähetetään suorana EP live- ja EbS-sivustoilla.



Ohjeet lähetyksen upotukseen muille internetsivuille löytyvät täältä.



Koko väittelyn voi ladata televisiolaatuisena lähetyksenä multimediakeskuksesta täältä.



Akkreditaatio ja työtilat Brysselissä paikan päälle tuleville toimittajille



Toimittajat, joilla on vuoden voimassa oleva EU-instituutioiden kulkulupa, eivät tarvitse erityisakkreditaatiota päästäkseen parlamentin tiloihin 15.5. Toimittajien, joilla ei ole kulkulupaa, pitää rekisteröityä tällä sivustolla 10.5. mennessä tai lähettää 14.5. mennessä sähköposti osoitteeseen: media.accreditation@ep.europa.eu.



Toimittajien, jotka haluavat istua yleisössä täysistuntosalissa, pitää varata paikka 13.5. mennessä sähköpostitse osoitteesta bookingsEE2019@ep.europa.eu.Täysistuntosalissa ei kuitenkaan ole mahdollista työskennellä, vaan yleisön on istuttava paikoillaan koko keskustelun ajan.



Toimittajien työskentelytila (lehdistösali PHS-rakennuksen pohjakerroksessa) on avoinna yöllä klo 1.00 Belgian aikaa saakka. Lisäksi toimittajien ja muiden keskustelua seuraavien käytössä on kaksi kuuntelutilaa (PHS 3C50, täysistuntosalia vastapäätä sekä PHS 1A2, täysistuntosalin alla), jossa on mahdollista työskennellä.



Parlamentin audiovisuaaliset palvelut ovat toimittajien käytettävissä koko tapahtuman ajan. Varaukset voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: bookingsEE2019@ep.europa.eu.