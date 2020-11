Kärkölän Isosuolla puhdistetaan vanhan kasvuturvetehtaan maaperää

Alueen maaperä on pilaantunut lyijyllä ja PAH-yhdisteillä, jotka ovat peräisin alueella olevista jätteistä. Pilaantunut alue on puhdistettava, etteivät pilaantunut maaperä ja jäte haittaa alueen käyttöä.

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut päätöksen Kärkölän Isosuolla sijaitsevan entisen kasvuturvetehtaan alueen maaperän puhdistamisesta. Alueen maaperä on pilaantunut lyijyllä ja PAH-yhdisteillä, jotka ovat peräisin alueella olevista jätteistä. Pilaantunutta maata on arviolta noin 50 tonnia. Alueen puhdistamisesta vastaa Vapo Oy. Alue puhdistetaan tänä talvena.

Pilaantunut alue on puhdistettava, etteivät pilaantunut maaperä ja jäte haittaa alueen käyttöä. Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus edellyttää päätöksessään, että pilaantunut maa-aines ja jäte tulee kaivaa pois. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa puhdistustyön toteutusta ja laatua. Pois kaivetut maat ja jätteet toimitetaan käsittelylaitokseen, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä maita ja jätteitä. Pilaantuneet maat ja jäte on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu ympäristölle haittaa. Puhdistuksen lopuksi maaperän riittävä puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.