Kärkölän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset on tarkistettu

Hämeen ELY-keskus on tarkistanut Kärkölän pohjavesialueiden luokitukset ja rajaukset. Rajausmuutoksia tehtiin viidellä pohjavesialueella.

Pohjavesialueiden tarkistukset perustuvat vuonna 2015 uudistettuun lakiin vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä. Lain mukaan ELY-keskus luokittelee pohjavesialueet vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella seuraavasti:

1-luokkaan vedenhankintaa varten tärkeän pohjavesialueen, jonka vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin

2-luokkaan muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen, joka pohjaveden antoisuuden ja muiden ominaisuuksiensa perusteella soveltuu 1 kohdassa tarkoitettuun käyttöön

ELY-keskus luokittelee lisäksi E-luokkaan pohjavesialueen, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Kärkölässä tehtiin rajausmuutoksia viidellä pohjavesialueella. Järvelä A:n ja B:n pohjavesialueiden välinen raja siirrettiin kulkemaan Kukonmäen kallioselänteen muodostamaa vedenjakajaa pitkin. Järvelä A:n pohjavesialueen rajausta muutettiin Järvelän urheilukentän ympäristössä, jossa pohjavesialuetta laajennettiin hieman itään päin tutkimuksissa todetun erillisen pohjaveden virtausreitin rajaamiseksi pohjavesialueeseen. Järvelä A:n ja sen eteläpuolella sijaitsevan Tienmutkan pohjavesialueen välinen raja siirrettiin Sirkkovierun kohdalle, jossa on todettu olevan kalliokynnyksen muodostama vedenjakaja.

Entiset Tienmutkan erilliset pohjaveden osa-alueet A ja B yhdistettiin yhdeksi pohjavesialueeksi. Etelässä nykyinen Tienmutkan pohjavesialue ulottuu Marttilan kylälle saakka ja uusi raja kulkee Muurahaismäen kohdalla. Lisäksi rajoihin tehtiin pieniä muutoksia mm. Äväntjoen kohdalla.

Kärkölän eteläisintä pohjavesialuetta, Hongiston pohjavesialuetta (entinen Marttila-Hongisto), pienennettiin selvästi rajaamalla Horisevanmäen kallioalue pois pohjavesialueesta. Länsipuolella sijaitseva Lankisen lähde rajattiin mukaan pohjavesialueeseen, sillä lähde on Hongiston pohjavesialueella muodostuvien pohjavesien pääpurkautumispaikka.

Luokitusmuutoksia tehtiin ainoastaan yhdellä pohjavesialueella. Hongiston pohjavesialueen luokitus laskettiin luokkaan 2. Alue soveltuu yhteisvedenhankintaan, mutta sille ei toistaiseksi ole osoitettu käyttöä yhdyskuntien tai haja-asutuksen yhteisvedenhankinnassa.

Muutokset perustuvat alueilla tehtyihin pohjavesiselvityksiin, maastokäynteihin ja karttatarkasteluihin.

Kärkölässä on muutosten jälkeen neljä vedenhankintaa varten tärkeätä 1-luokan pohjavesialuetta ja yksi vedenhankintakäyttöön soveltuva 2-luokan pohjavesialue. Yhtään pohjavesialuetta ei luokiteltu E-luokkaan.