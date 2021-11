Karma-ajattelusta apua oman itsetuntemuksen syventämiseen!

Miten karma-ajattelua voi hyödyntää astrologisen kartan tulkinnassa? Millä tavoin karma-astrologiaa voi hyödyntää oman itsetuntemuksensa syventämisessä?

Sekä karma-ajattelu sekä astrologia keräävät jatkuvasti enemmän kiinnostusta osakseen. Anne Sundellin, Johanna Vilénin ja Liisa Wiikin Karma-astrologian avaimet (Basam Books 2021) kertoo, miten karma ja astrologia liittyvät toisiinsa.

Käytännön tulkinnallisten työkalujen lisäksi teos tutustuttaa lukijansa karma-astrologian kehitykseen sekä Suomessa että muualla päin maailmaa. Kirja sisältää materiaalia, jota ei ole aikaisemmin julkaistu suomen kielellä. Kirjassa muun muassa valaistaan psykologian tärkeää roolia astrologian kehityksessä.

Kuinka moni tietää, että Carl Jung oli myös astrologi? Tai että keskiajalla Suomessa vaikutti maailmankuulu astrologi?

”Karma on matka omaan itseen.”

Kirjailijoista

Anne Sundell on valtiotieteiden maisteri, sairaanhoitaja ja kirjailija, jolla on kansainvälinen astrologinen koulutus. Johanna Vilén on kuvataiteilija, ratkaisukeskeinen taideterapeutti ja astrologi. Liisa Wiik on filosofian maisteri sekä kieltenopettaja ja hän opiskelee parhaillaan astrologisessa koulutusohjelmassa.