Kärsitkö korona-ahdistuksesta? Uusi kirja kertoo, kuinka voit ohjelmoida aivosi toimimaan paremmin älylääkkeiden, hypnoosin ja meditaation avulla

Hyvä mieli – päivitä aivosi parempaan elämään on Maija Haaviston ja Kaj Sotalan laatima käytännöllinen opaskirja omien aivojen hakkeroimiseen tai päivittämiseen paremmin toimiviksi.

Omista kokemuksistaan rohkeasti ammentavat kirjoittajat esittelevät konkreettisia keinoja parantaa kognitiivisia, sosiaalisia ja emotionaalisia kykyjä kuten strenssinsietoa, ahdistuksenhallintaa ja kommunikaatiotaitoja.

Teoksessa käsitellään mm. älylääkkeitä, erilaisia itseterapiamuotoja, hypnoosia ja lukuisia muita keinoja aivotoiminnan muokkaamiseen

Kirjasta on hyötyä kaikille, jotka haluavat vaikuttaa omien aivojensa toimintaan. Ahdistuksen ja stressin hallintakyvyn kohentaminen on erityisen hyödyllistä koronaepidemian aikana, kun poikkeusolot, taloudelliset vaikeudet ja sairastumisen uhka varjostavat monen suomalaisen mieltä.

”Entisenä huippu-urheilijana ymmärrän mielen merkityksen meidän kaikkien terveydelle. Tästä kirjasta löydät uusia tapoja saada se kondikseen”, toteaa teoksesta vaikuttunut sulkapalloilija ja terveysvalmentaja Pontus Jäntti.

Maija Haavisto on lääketieteeseen erikoistunut tietokirjailija, jolta on aiemmin julkaistu 15 teosta. Kaj Sotala on tekoälyn ja ihmismielten toimintaa tutkiva kognitiotieteilijä, joka on myös opiskellut IFS-terapiaa.