Karttasovellus näyttää, miten Helsingin rantaviiva puhdistuu roskista talkoovoimin

Sivulla www.satakolkyt.fi on avattu interaktiivinen kartta, joka kannustaa kaupunkilaisia siivoamaan koko Helsingin 130 km pitkän Itämeren rantaviivan roskista. Siivoamaton rantaviiva näkyy kartalla punaisena. Kuka tahansa voi ryhtyä Itämeren pelastajaksi ja ilmoittaa kartalle järjestävänsä omat rantatalkoot. Tällöin rannan väri muuttuu ensin oranssiksi. Kun ranta on siivottu, rannan väri kartalla muuttuu vihreäksi ja siivoaja tai siivousporukka saa halutessaan nimensä näkyviin kartalle.

Jotta rantojen siivous olisi mahdollisimman helppoa ja hauskaa, roskapihdit ja roskapussit voi hakea kätevästi lainaan kartalla näkyvistä kirjastoista. Kartalle saa näkyviin myös rannoilla olevat suuret jäteastiat, joihin kerätyt roskat voi jättää. Tarvittaessa kaupunki myös hakee talkooroskat erikseen pois.

Kartalla on myös hauska ominaisuus, sillä se laskee rannalla käveltyjä askelia. ”Tavoitteemme on paitsi saada siivottua rantoja, myös innostaa ihmisiä nauttimaan ulkoilusta tällä upealla Itämeren rantaviivallamme”, kertoo SATAKOLKYT-hankkeen koordinaattori Eeva Puustjärvi. ”Roskia keräämällä haluamme suojella Itämerta, sillä suuri osa rannoilla lojuvista roskista päätyisi lopulta mereen. Sloganimme kuuluukin: Jokainen roska pois rannalta on askel kohti puhtaampaa Itämerta”.

Tähän mennessä rantojen siivoukseen on osallistunut jo liki tuhat helsinkiläistä ja askelia rannalla on kertynyt reilusti yli 500 000. Kartalta näkee, että ahkerimmin rantoja on siivottu Mustikkamaalla, Arabianrannassa ja Vuosaaressa. Myös Hietsun rantoja on siivottu usean porukan voimin. Siivottuna on kaiken kaikkiaan kuitenkin vasta reilu kymmenesosa rannoista, joten nyt tarvitaan kaikkien kaupunkilaisten apua. Siivouskampanja jatkuu vuoteen 2021 asti, mutta rannat on siivottava joka vuosi uudestaan, sillä siivottu ranta säilyy kartalla vihreänä vain 3 kuukautta.

Kokoa siis oma siivousporukkasi ja lähde nauttimaan ulkoilusta rannalla ja pelastamaan samalla Itämerta askel askeleelta!

Lisätiedot:

SATAKOLKYT-koordinaattori Eeva Puustjärvi

eeva.puustjarvi@hel.fi

044 270 0573

www.satakolkyt.fi

FB: www.facebook.com/SATAKOLKYT

IG: @satakolkyt

