Kasarmitorin kesä avautuu – kulinaristinen keidas täynnä kesäisiä yllätyksiä

Kasarmitorin terassi ja siihen liittyvät kesäkadut aukeavat Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta. Kasarmitorilla voi elokuun puoliväliin asti nauttia helsinkiläisten laaturavintoloiden makuelämyksiä merellisessä kesäjuhlatunnelmassa. Terassille katetaan yhteensä 13 ravintolatoimijan kesäisimmät herkut. Lisäksi kesäkaduilla ja terassilla voi törmätä yllätyksellisiin taide- ja kulttuurielämyksiin.

– Helsinki on upea ruokakulttuurikaupunki, jonne saavutaan nauttimaan läheltä ja kaukaa. Toivomme, että Kasarmitorista tulee yksi tämän kesän kotimaanmatkailun vetonauloista, joka toimii piristysruiskeena niin koronasta kärsineille ravintola-, taide- ja kulttuurialoille kuin koko kaupunkikeskustalle ja kaikille kaupunkilaisille, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kasarmitorin kesäterassin muodostaa 13 helsinkiläistä laaturavintolaa, jotka tarjoilevat kesän ajan monipuolisia makuelämyksiä paikallisille ja kaupungissa vieraileville. Kattaukseen kuuluu aurinkoisia aamiaisia, raikkaita lounaita, herkullisia bageleita, hapanjuuripizzaa, tacoja, mezejä, mereneläviä, pienpanimo-oluita, laadukkaita viinejä, cocktaileja…

Terassialueeseen liittyy tänä kesänä myös kesäkatukokeilut. Kasarmikatu sekä Pohjoinen Makasiinikatu muutetaan kesän ajaksi jalankulkijoita houkutteleviksi kesäkaduiksi ja ne koristellaan kukkaseppelein. Kesäkatukokeilut reitittävät kulkua niin Esplanadilta Kasarmitorin terassille kuin sieltä Helsinki Biennaalin lähtölaiturillekin.

Kesäkatujen varsille tulee myös oleskelualueita, merellisiä luotoja, joiden päälle on mukava pysähtyä seuraamaan kaupunkielämää. Sekä terassilla että kesäkaduilla voi kokea erilaisia taide-elämyksiä katusoitosta sirkustemppuiluun ja sarjakuvapiirtäjistä tanssiin ja teatteriin. Kuullaanpa Kasarmitorilla viikoittain myös spoken word -tulkinta legendaarisesta Merisäästä.

Koronaturvallisuus on otettu huomioon lähtökohtaisesti jo koko terassi- ja katukokeilualueen suunnittelussa. Turvavälit, käsienpesupisteet, jonotussuunnat yms. on mietitty huolellisesti. Viime kesän opit Senaatintorin onnistuneesta terassikokeilusta on hyödynnetty tarkkaan ja niille on ollut kysyntää muissakin kaupungeissa.

–Terassibuumi on tänä kesänä leviämässä läpi Suomen. Meihin on oltu monesta eri kaupungista yhteydessä ja kyselty vinkkejä suurten terassialueiden rakentamiseen ja pyörittämiseen, ja ilolla olemme kokemuksiamme jakaneet. Mikäs sen parempaa, jos tänä kesänä kaupunkien torit ja aukiot täyttyvät hyvästä ruoasta, juomasta ja turvallisista kohtaamisista! iloitsee Helsingin Leijona Oy:n kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer.

Kasarmitorin kesä on Helsingin kaupungin eri toimialojen yhteinen hanke, jonka käytännön organisoinnista ja koordinoinnista vastaa kaupungin omistama kiinteistökehitysyhtiö Helsingin Leijona Oy.

Kasarmitorin kesä aukeaa 12.6. klo 9 ja on auki joka päivä 15.8. saakka.

Aukioloaikoja säädellään kesän mittaan kulloistenkin koronarajoitusten mukaan.

Pormestari Jan Vapaavuori pitää Kasarmitorin kesän avauspuheen 12.6. klo 11.30. Avauspäivänä Kasarmitorilla nähdään ja kuullaan läpi päivän myös erilaisia taideyllätyksiä.



Kasarmitorin kesä

Avoinna joka päivä 12.6. - 15.8. klo 9 – koronarajoitusten mukaan. Tarkista ajankohtaiset aukioloajat aina nettisivuiltamme kasarmitorinkesa.hel.fi

13 ravintola-alan toimijaa

560 asiakaspaikkaa

950 metriä Helsingin rautatieasemalta

Kesäkatukokeilut: Kasarmikatu ja Pohjoinen Makasiinikatu

#kasarmitorinkesä

Kasarmitorilla mukana olevat ravintolat

Ravintola Penny

St. George Bakery & Krog Roba

Fisken på Disken

Farouge

Vin-Vin & Story

Finnjävel

Pompier Espa

Tacotita & Linna Burgers and Coffee

Baobao

Yeastie Boi

Pasta Bar by Locanda Scappi

LILY LEE XIAOCHI

Kyrö Bar

Kasarmitorin kesän terveysturvallisuus

Koko terassialueen suunnittelu ja toiminta perustuu valtakunnallisiin koronalinjauksiin

Alueen tilankäytössä on tarkkaan mietitty turvavälit, asiakaspaikkojen määrä, kulkusuunnat, pöytien ja myyntipisteiden asettelu jne.

Alueella on selkeät opasteet, joissa on turvallisuusohjeita jne.

Alueella on käsienpesupisteitä (juokseva vesi) ja tarjolla myös käsidesiä

Alueella on riittävä määrä vessoja, joissa hygienia on erityisesti huomioitu (siivous, kulkusuunnat, käsienpesumahdollisuus)

Alueella on tehostettu valvonta

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Helsingin Leijona Oy

kauppapaikkajohtaja Peggy Bauer

puh. 040 828 3140

Helsingin kaupunginkanslia

viestintäasiantuntija Johanna Snellman

puh. 09 310 23579

kasarmitorinkesa.hel.fi