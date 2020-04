Käsidesiannostelijoita asennettu useille metroasemille – oma käsidesi kannattaa pitää silti julkisessa liikenteessä aina mukana

Koronaviruksen leviämistä torjutaan joukkoliikenteessä parhaiten pitämällä turvaväli muihin matkustajiin ja huolehtimalla käsihygieniasta. Oma käsidesi kannattaa pitää mukana, jotta käsien desinfiointi olisi tarvittaessa mahdollista.

Matkustajien omaa toimintaa tukemaan Helsingin kaupunki asentaa matkustajien turvaksi käsidesiannostelijoita metroasemille. Noin puolet suunnitelluista annostelijoista on jo asennettu. Toistaiseksi joukkoliikenteen käyttäjille tarkoitettua käsidesiä löytyy Matinkylän, Tapiolan, Aalto-yliopiston, Lauttasaaren, Kampin, Rautatientorin Helsingin Yliopiston, Sörnäisten ja Itäkeskuksen asemilta. Annostelijoita on tulossa muille metroasemille sitä mukaa, kun toimittajalta niitä valmistuu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on antanut 15.4. suosituksen, että käsihuuhdetta tulisi olla tarjolla aina kun käsienpesu ei ole mahdollista. Desinfiointipisteitä suositellaan esimerkiksi liikenteen solmukohtiin, kuten asemille ja terminaaleihin sekä julkisiin liikennevälineisiin.

Suoraan joukkoliikennevälineisiin käsidesiautomaattien asentaminen ei kuitenkaan ole käytännössä mahdollista, koska pisteitä täytyisi perustaa useita tuhansia.

– HSL yhtyy lämpimästi Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen tuoreeseen vetoomuksen käsihygienian tehostamisesta entisestään myös joukkoliikenteessä. Kuitenkin käsidesipisteet liikennevälineissä saattaisivat aiheuttaa tarpeetonta tungosta niiden asentamiseen ja täydentämiseen liittyvien ongelmien lisäksi, osastonjohtaja Tero Anttila HSL:stä sanoo.

Annostelijoita ei ole näillä näkymin tulossa aivan kaikille metroasemille. Varmimmin käsihygienia hoituu kaikissa tilanteissa matkan varrella, kun mukana on oma käsidesi, jota voi käyttää tarpeen mukaan.

HSL muistuttaa, että matkalipun voi ostaa HSL:n älypuhelinsovelluksella ilman kortinlukijan tai lippuautomaatin koskettelua.

Helsingin seudun liikenne on toiminut lähes normaalisti koko koronakriisin ajan. Joukkoliikenne on tärkeä palvelu yhteiskunnan toimivuuden kannalta myös kriisiaikana. Joukkoliikenteessä tehdään edelleen liki 300 000 matkaa päivittäin, vaikka matkustaminen onkin notkahtanut tuntuvasti. Keskimäärin liikennevälineissä on väljää ja hyvin tilaa ottaa turvallista etäisyyttä muihin matkustajiin.