Käsintehtyä sushia kauppareissulla – maailmalla suositusta Sushi Dailysta ennustetaan hittiä myös Suomessa

Sushimestarin asiakkaiden edessä valmistamaa tuoretta sushia saa pian valikoiduista Food Market Herkku -myymälöistä ja Prismoista. S-ryhmä tuo Euroopassa laadukkaista susheistaan tunnetun Sushi Daily -ketjun Suomeen. Suosituista sushikioskeista ennustetaan hittiä myös Suomessa.

Sushi Daily tarjoaa japanilaisen sushimestarin salaisista resepteistä, asiakkaiden edessä valmistettua tuoretta sushia päivittäin. Prisma Triplassa lokakuussa avattu Suomen ensimmäinen Sushi Daily on ylittänyt odotukset, ja susheja on pitänyt paikoin jopa jonottaa. Nyt sushikioski avataan Helsingin keskustan Food Market Herkussa, jossa laatutietoisille sushin ystäville on tarjolla perinteisten suosikkien lisäksi yllättäviäkin makuelämyksiä. S-ryhmä tuo ensi vuoden aikana sushiravintolan myös muihin valikoituihin Prismoihin ja Food Market Herkku -myymälöihin.

- Sushista on kovaa vauhtia tulossa seuraava tex-mex, niin vauhdilla sen suosio kasvaa. Sushi Daily nostaa ruokakaupassa myytävän sushin uudelle tasolle. Olemme innoissamme, että pääsemme tarjoamaan tätä maailmalla suosioon noussutta herkkua asiakkaillemme. Tällaista sushia ei ole Suomessa ennen nähty, hehkuttaa ryhmäpäällikkö Sari Miettunen S-ryhmästä.

Ruoan ostaminen muuttuu. Asiakkaat haluavat laadukasta ravintolatasoista ruokaa vaivattomasti valmiina kaupasta. Tähän kysyntään vastaamisessa Euroopassa suosittu Sushi Daily on S-ryhmälle luonteva yhteistyökumppani. Ketjun ensimmäinen sushikioski avattiin Ranskassa vuonna 2010, ja nyt Sushi Daily toimii Suomen lisäksi kymmenessä Euroopan massa. Ketjulla on jo yli 800 sushikioskia ympäri Eurooppaa.

- Asiakkaat odottavat elämyksellisyyttä ruokakaupassa ja toivovat yhä enemmän laadukkaita, vaivattomia ja samalla terveellisiä vaihtoehtoja. Tämä on valttimme. Valmistamme sushit aina kokonaisesta tuoreesta kalasta päivittäin asiakkaan silmien edessä käsityönä. Susheissamme käytetään omaa salaista riisisekoitustamme, ja riisi on kasvatettu vain meidän tarpeisiimme, sanoo Jörgen Levin, Nordic Managing Director, Sushi Daily.

Yhdistelmä sushimestarin perinteisiä oppeja ja yllättäviä makuyhdistelmiä

Sushi Dailyn suosituin sushi on kaliforniarulla, jonka päällä on rouskuvaa kuivattua sipulirouhetta. Valikoimassa on perinteisiä nigirejä, makeja ja sashimia sekä yllättäviä makuelämyksiä, kuten tulisen mausteisia tai wakame-levällä kuorrutettuja kaliforniarullia. Myös vegesushit ovat kysyttyjä.

Pelkkään sushiin ei tarvitse tyytyä: monipuolinen valikoima tarjoaa kaikille japanilaisen keittiön ystäville myös muita makuelämyksiä kuten poke-kulhoja, kana-, rapu- ja kasvisnyyttejä sekä Aasian makujen inspiroimia salaatteja. Valikoimassa on vegevaihtoehtoja sekä aterioita raa’asta ja kypsennetystä kalasta sekä kanasta. Sushi tarjotaan asiakkaille valmiina lajitelmina rasioissa, jotka voi ostaa kotiin tai nauttia paikan päällä myymälässä.

Kaikki sushikokit koulutetaan sushin valmistamisen saloihin Sushi Dailyn omassa koulutusohjelmassa. Työtä ohjaa perustaja Kelly Choin lupaus mentorilleen, japanilaiselle sushimestari Yamamoto Sanille: ei vähempää kuin maailman parasta sushia, laadukkaimmista raaka-aineista.