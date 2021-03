Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 16.3.2021

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 16.3.2021 12.3.2021 12:18:29 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 16. maaliskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Suomenkieliselle jaostolle esitetään päätettäväksi koulut, joissa perusopetukseen valmistavaa opetusta järjestään ryhmämuotoisesti. Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu vasta Suomeen muuttaneille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito jää vielä alle kehittyvän alkeiskielitaidon tason. Jaostolle esitetään myös hyväksyttäväksi Helsingin aikuislukion lukuvuoden 2021 - 2022 työ- ja loma-ajat. Aikuislukion opetusaikaa tarkennetaan seuraavasti: 2.8.2021 (ma) - 26.8.2021 (to), Abi-kurssit. 6.6.2022 (ma) - 23.6.2022 (to). Kesäopetusjaksot mahdollistavat lukiokurssien opiskelun myös kesäajalla ja syksyn yo-kirjoituksiin valmistuvien osallistumisen abi-kursseille elokuussa. Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.