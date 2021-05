Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 18.5.2021

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18.5.2021 12.5.2021 16:55:09 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 18. toukokuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Suomenkieliselle jaostolle esitetään hyväksyttäväksi muun muassa kaksivuotisen esiopetuksen suomenkieliset kokeilupäiväkodit opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti. Helsingistä kokeiluun on valittu 44 suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä päiväkotia. Jaostolle esitetään, että kaksivuotisen esiopetuksen vähimmäisryhmäkoko on 14 lasta kokeiluun valituissa suomenkielisissä päiväkodeissa. Jaostolle esitetään myös Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman lisäykset 1.8.2021 alkaen. Opetussuunnitelmaan lisätään oppiaineet ja opintojaksot sekä Helsingin kaupungin suomenkielisten lukioiden tuntijako, erityistehtäväopintojen tuntijako ja Helsingin kaupungin lukioiden kieliohjelma. Jaostolle esitetään lisäksi päätettäväksi työväenopiston opetuksen suuntaviivat lukuvuodelle 2021-2022. Hel