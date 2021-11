Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 30.11.2021

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 23.11.2021 19.11.2021 09:24:01 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 23. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslistalla on muun muassa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2021 talousarvion kolmas toteutumisennuste. Lisäksi esityslistalla on esitys lasten ja nuorten vaikuttamisjärjestelmästä ja osallisuuden edistämisestä Helsingissä. Toimialan tilahankkeista kasvatus- ja koulutuslautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi leikkipuisto Sepän uudisrakennuksen tarveselvitys sekä Munkkiniemen ala-asteen ja Munkkivuoren ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelma. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.