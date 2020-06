Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätöstiedote 9.6.2020

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 9.6.2020 5.6.2020 10:37:26 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 9. kesäkuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Jaostolle esitetään hyväksyttäväksi muun muassa Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman yhteinen osa sekä suomenkielisen työväenopiston opetussuunnitelma vuodelle 2020. Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman yhteinen osa Helsingin kaupungin lukioiden opetussuunnitelman yhteinen osa on laadittu yhdessä suomenkielisten ja ruotsinkielisten lukioiden rehtoreiden, opettajien, opiskelijoiden ja opiskeluhuollon kanssa. Opetussuunnitelmatyöhön on osallistunut suuri joukko lukiolaisia syksystä 2019 alkaen. Yhteisen osan työryhmissä oli mukana opiskelijoita, ja kaikille lukiolaisille annettiin mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaluonnosta. Lukiolaisille järjestettiin työpajoja, joihin osallistui 250 opiskelijaa. Työpajojen teemoina olivat esimerkiksi hyvinvointi ja osallisuus sekä työelä