Kasvihuonetalo ja muut valinnat Asuntomessuille Loviisassa 2023

Vuonna 2023 Loviisan Kuningattarenrannalla pidettävien Asuntomessujen pientalojen ja osa yhtiömuotoisten tonttien rakentajat on valittu. Laaturyhmällä on ollut ennätyksellinen määrä hakemuksia käsiteltävänään. Rakentajavalinnat vahvistettiin torstaina 10.6.2021 Asuntomessutoimikunnan kokouksessa.

Asuntomessualueelle on nousemassa monimuotoinen, mutta eheä kokonaisuus arkkitehtonisesti kiinnostavia kohteita perheille, pariskunnille ja sukupolville. Yhtiömuotoisille tonteille on tulossa koko Suomen mittakaavassa ennen näkemättömiä ratkaisuja muun muassa kelluvien talojen ja kasvihuonetalojen muodossa. Kuningattarenrannan pohjoisosaan nousee myös Cubesta Oy:n puukerrostalo.

"Jos puutarhurilta kysyy, millaisen talon hän rakentaisi, hän vastaa lasitalon. Kaksi vuotta sitten huumorilla heitetty idea lähti kypsymään, miten talo kasvihuoneessa tai kasvihuone talon päällä toimisi Loviisassa. Ruotsissa ja Tanskassa tällaisia mielenkiintoisia projekteja jo on. Ja nyt ollaan jo tässä pisteessä idean kanssa", naurahtaa toimitusjohtaja ja puutarhuri Robert Jordas, Robbes Vertical Farming Solutionsista.

Pientaloalueelle nousee sekä kivi- että puutaloja. Taloja on suunniteltu rakennettavan myös hirrestä ja CLT:stä. Rakennusten väritys vaihtelee vaaleasta hyvin tummiin ja jopa mustiin sävyihin. Suurehkot lasi- ja ikkunapinnat ovat yleisiä, toisaalta tämä on luonnollista upean merinäköalan edessä.

Valitut pientalorakentajat tulevat Helsingistä, Espoosta, Porvoosta, Klaukkalasta, Vantaalta ja Loviisasta. Lisäksi pientaloalueelle nousee kolme talotehdasvetoista kohdetta.

"Koronatilanne vauhditti päätöstä lähteä toteuttamaan pitkäaikaista haavetta asumisesta vesistön äärellä. Myös toive kasvattaa lapset pienemmällä paikkakunnalla sai meidät kiinnostumaan Kuningattarenrannasta. Loviisa on vielä sopivan matkan päässä Helsingistä ja työpaikoiltamme, ja osittainen etätyö vähentää tarvetta edes matkata työpaikalle. Ja onhan nämä aivan huikean kauniit tontit", kertovat vastavalitut rakentajat Hanna-Maija ja Jussi Tikka Helsingistä.

Kuningattarenrannan pientaloalueella on myös tontti ryhmärakennushankkeelle. Insinööritoimisto LaRa Oy on valittu rakennuttajaksi neljällä kaksikerroksisilla omakotitaloilla. Kokonaisuus on näyttävä ja istuu alueelle erittäin hyvin.

"Insinööritoimisto LaRa Oy ryhmärakennuttaa yhteistyössä Honkatalojen kanssa Loviisan Kuningattarenrantaan neljä maalämmöllä lämpiävää, hirsirunkoista erillistaloa Gröna Uddenin puistoon rajoittuvalle tontille asukkaiden toiveita kuunnellen. Avarat sisätilaratkaisut ja yhteinen pihasauna luovat nykyaikaista luksusta", kertoo Insinööritoimisto LaRa Oy:n projektipäällikkö Riikka Tapio.

Vuoden 2023 Asuntomessualueella Kuningattarenrannalla tehdään parhaillaan pohjois- ja keskiosan maarakennustöitä. Pientaloalue on valmis rakentamiselle kesäkuun 2021 loppuun mennessä. Keskiosan rivi- ja paritalotonteille voi alkaa rakentaa aikaisintaan keväällä 2022.