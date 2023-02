“Kasvilihagate" sai viimein päätöksen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa: burgerpihvi-nimen käyttö sallittiin kasvipohjaisissa tuotteissa, kasviliha-sanalle kielto

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon terveysvalvonnan johtaja määräsi marraskuussa 2019 silloisen Pouttu Oy:n muuttamaan tuotteidensa "Muu Burgerpihvi" ja "Muu Kasvilihapulla" markkinointia ja kielsi burgerpihvi- ja kasviliha-sanojen käytön harhaanjohtavana markkinointina. Edellisen oikeuskäsittelyn jälkeen MUU-tuotteita valmistava MeEat Food Tech Oy on irtaantunut Pouttu Oy:stä itsenäiseksi yritykseksi.



Korkeimman oikeuden päätös on MeEatille merkittävä ja vaikka ratkaisu ei ollut täysin myönteinen, antaa se mahdollisuuden jatkaa burgerpihvien markkinointia. MeEat aikoo mahdollisesti hakea burgerpihvipakkausten muutoksesta johtuvia korvauksia valtiolta.



“Vaikka kasviliha-sanaa ei vieläkään saa käyttää markkinoinnissa, uskomme vahvasti, että kuluttajat jatkavat sanan käyttöä ja se vakiintuu tulevaisuudessa normaaliksi ilmaisuksi suomenkieleen. Yhä useammat kuluttajat pitävät jo kasvisruokapäiviä ja lihan vaihtaminen vastaavaan kasviproteiinituotteeseen on helpompaa ja maistuvampaa kuin koskaan”, MeEatin toimitusjohtaja Mikko Karell sanoo ja jatkaa: "Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että saamme nyt myydä kasvipohjaista pihviä. Eihän sillä lopulta ole väliä, mistä se liha on tehty, vaan siitä, että ruuan tulee maistua hyvältä."



KHO:n päätöksessä todetaan, että täysin kasvipohjaisten lihaa jäljittelevien tuotteiden kysyntä ja tarjonta on viime vuosina lisääntynyt elintarvikemarkkinoilla, mutta sanotunlaisille tuotteille ei ole toistaiseksi säädetty virallisia nimikkeitä unionin tai kansallisessa lainsäädännössä siten kuin esimerkiksi maitotuotteille on. Vaikka täysin kasvipohjaisia elintarvikkeita säännöllisesti käyttävä kuluttaja todennäköisesti on tietoinen kyseisenlaisten elintarvikkeiden sisällöstä ja laadusta, sanaa ”kasviliha” ei voida vielä tällä hetkellä pitää suomen kielessä sillä tavoin vakiintuneena tai tavanomaisena ilmaisuna, että keskivertokuluttaja sen perusteella ymmärtäisi ilman selittämistä tuotteen olevan lihaa jäljittelevä, täysin kasviperäinen elintarvike. Sana ”kasviliha” ei ole siten verrattavissa esimerkiksi hedelmälihaan, jota voidaan pitää vakiintuneena ilmaisuna kuvaamaan hedelmän maltoa esimerkiksi tuoremehussa.



Tapausta on seurattu myös Suomen rajojen ulkopuolella muun muassa European Vegetarian Union ja Good Food Instituten toimesta, sillä myös Euroopassa on käynnissä plant-meat-termin käyttöön liittyviä selvityksiä.