Kasvisten juhlaa ja uusia makuelämyksiä keskellä espoolaista koulupäivää

Suomen sato synnyttää runsaasti maistuvia raaka-aineita ja lisukkeita ruoka-annoksiin ympäri vuoden. Vihanneksilla ja kasviksilla on helppo lisätä väriä ja makua ruokaan kuin ruokaan ja kasvisten monipuolinen käyttö on ilahduttavassa kasvussa.

Kotimainen kouluruokailu on tärkeä osa koulupäivää, ja maailman onnellisemmaksi valitun kansan ylpeyden aihe. Ilmainen kouluruoka tuli vuonna 1948 lain säätelemänä kaikkiin Suomen kouluihin. Siitä lähtien kouluruokailu on ollut tärkeä osa koulupäivää niin sosiaalisena tapahtumana kuin osana opetussuunnitelman mukaista ruokakasvatusta. Hyvä ruoka auttaa oppimaan.

Keväisen auringon paistaessa on tullut aika viettää kotimaisten, vastuullisesti tuotettujen kasvisten Vilkas-teemapäivää 1.4.2022, janauttia sen kunniaksi maukasta ja värikästä suomalaista ruokaa!

Espoo Catering ja Apetit kattavat pöytään uusia, värikkäitä kasvisruokavaihtoehtoja ja suussa sulavia herkkuja kaikkien oppilaiden iloksi Leppävaaran koulukeskus Monikossa 1.4.2022. Kasvisten festivaali toteutetaan yhteistyössä koulun, oppilaiden ja keittiön ammattilaisten kanssa.

Kouluruokailu on muuttunut aikojen saatossa lasten ja ruokakulttuurin muutosten mukana. ”Haluamme osaltamme kasvattaa kasvisten ja kasvisruoan suosiota, tutustuttaa ruokailijoita uusiin makuihin ja tuottaa upeita makuelämyksiä. Kotimainen puhdas ruoka on juhlapäivänsä ansainnut”, toteavat Monikon keittiön päällikkö Sirpa Pennanen ja Espoo Cateringin tuotekehittäjä Ville Kivinen. ”Yhteistyö Apetitin kanssa on jatkunut jo pitkään ja olemme iloisia voidessamme jälleen tuoda uusia kasvisruokia lasten lautasille”, kiittelee Espoo Cateringin kehityspäällikkö Regina Ekroos.

Tapahtuman tärkeintä antia ovat lasten omat mielipiteet ruoasta. Maistelijat pääsevät nimittäin äänestämään muun muassa ruoan mausta lounaan aikana. Lisäksi lasten oma ruokaraati antaa annoksiin kommentteja ja kehitysehdotuksia. Emme unohda myöskään yhteistyötä lasten vanhempien kanssa: Iloiseen kasvisruokatapahtumaan on totta kai kutsuttu mukaan koulun vanhempainyhdistysten edustajat.