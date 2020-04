Kasvojentunnistus Suomen laajimpaan käyttöön – 50 000 palkansaajaa voi pian kirjautua kasvoillaan töihin

Kasvojentunnistus otetaan Suomessa toistaiseksi laajimpaan käyttöön 1.6. alkaen, kun teknologia liitetään yli 50 000 palkansaajan Ontime Työaikaraportointi -järjestelmään. Sen jälkeen kasvoilla voi kirjautua muun muassa töihin, lounaalle ja pois töistä. Koko ratkaisu on suomalaista tekoa.

Jatkossa työntekijä voi halutessaan kirjata itsensä palkanlaskentajärjestelmään muovisen tagin sijaan kasvoillaan.



Kuva voidaan ottaa esimerkiksi työpaikan aulaan sijoitetulla tabletilla. Järjestelmään voidaan myös liittää kameratunnistus, jolloin työntekijä vain kävelee kameran ohi työpaikalle.



– Kasvojen kuvaa ei tallenneta, vaan järjestelmä muuttaa kuvan yksilölliseksi biometriseksi kartaksi. Sitä verrataan tietokantaan aiemmin tallennettuihin kuvien matemaattisiin malleihin, kertoo kasvojentunnistusteknologian kehittäjän, suomalaisen CaraCom Group Oy:n toimitusjohtaja Santtu Harjuhaahto.



Esimerkiksi kulunvalvonnan alueella on aiemmin tehty kasvojentunnistuspilotteja, mutta nyt kyseessä on selvästi laajin kasvojentunnistuksen toteutus Suomessa ja ensimmäinen taloushallinnon sektorilla. Ratkaisu on EU:n henkilötietoja-asetuksen (GDPR) mukaan auditoitu ja sen laillisuus on varmistettu.



– Töihin kirjautuminen onnistuu, vaikka muovinen tagi olisi hukassa. Kasvot eivät huku, sanoo kasvojentunnistuksen jo itse käyttöön ottaneen Norlic Oy:n liiketoimintajohtaja Jari Rättyä.



– Myös virheelliset kirjautumiset vältetään. Tiedetään varmasti, kuka leimaa itsensä töihin. Hyvää on lisäksi, että muovia ei tarvita lainkaan.



Sopii etätyöhön – myös kuumeen mittaus kasvoista mahdollista



Kalajoella, Turussa ja Oulussa toimiva, 11 työntekijän CarCom Group Oy ja Ontime Työaikaraportointi -järjestelmää vuodesta 2005 saakka kehittänyt, Pietarsaaressa pääkonttoriaan pitävä ja 135 henkilöä työllistävä Norlic Oy ovat testanneet ja pilotoineet ratkaisua puolentoista vuoden ajan. Asiakastoimitukset alkavat 1.6.



OnTime Työaikaraportointi on runsaalla 50 000 käyttäjällään yksi Suomen laajimmin käytössä olevista alan järjestelmistä, jota käytetään erityisesti paikallisen sopimisen ja eri TES-versioiden automaattisessa tulkinnassa. Työaika muuttuu palkkaeuroiksi työpaikan sopimuksen ehtojen mukaan.

Vuonna 2017 perustettu CaraCom Group Oy on noussut Pohjoismaiden johtavaksi kasvojentunnistusteknologian kehittäjäksi. Tuotekehitys ja käyttötarvekohtaiset muunnokset teknologiaan tehdään Oulussa.



– Korona-aikana meillä on keskusteltu mahdollisuudesta mitata ruumiinlämpö kasvokuvasta. Kamerateknologiassa on siihen jo valmiudet, mutta laajasti käytettävä ratkaisu vaatisi vielä kehitystyötä, Santtu Harjuhaahto kertoo.



Korona on tuonut esiin myös etätyöhön liittyviä kysymyksiä.



– Käyttö on yhtä helppoa ja turvallista etänä, kunhan etätietokoneen tietoturvasta on huolehdittu kuten muutenkin tulee olla. Korkean turvatason työpaikoissa kasvojentunnistusta voi vahvistaa esimerkiksi samaan järjestelmään liitetyllä PIN-koodilla ja muilla lisäkirjautumistavoilla, Harjuhaahto sanoo.



Kasvojentunnistuksen eri sovellusten myönteinen ympäristövaikutus mahdollisuus poistaa muovikorttien tarve. Erilaisia muovikortteja on nykyään käytössä maailmanlaajuisesti arviolta 25 miljardia, ja ne aiheuttavat merkittävän ympäristökuorman.



Noin 10 gramman painoisista korteista syntyy yli 200 miljoonaa tonnia muovijätettä, joten lompakoissamme ja taskuissamme kulkee vähintään 50 miljoonan norsun painon verran muovia.