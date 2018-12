Kasvu lyhensi johtavan tukkukaupan LVI-Dahlin nimen

Yhä laajemmalla skaalalla asiakkaitaan palveleva LVI-Dahl lyhensi nimensä napakammaksi Dahliksi. Yrityksen virallinen toiminimi on Dahl Suomi Oy. Nimenmuutoksen taustalla on yrityksen vahva kasvu ja asiakaskunnan rakenteen muutos.

Dahl on Pohjoismaiden suurin LVI-ratkaisuja toimittava tukkuliike, joka palvelee Suomessa yli 30 toimipisteessä ja työllistää yli 500 alan ammattilaista. Yhtiö on kasvanut pääasiallisesti LVI-tuotteita välittävästä liikkeestä yritykseksi, joka tarjoaa laajan tuotevalikoiman ja palveluratkaisut myös suuriin ja vaativiin uudisrakennus-, teollisuus- ja infrakohteisiin. Putkiremonttien tukkuliikkeestä on tullut kustannustehokas kumppani muun muassa teollisuusputkistourakoitsijoille, konepajoille, laitevalmistajille ja prosessiteollisuudelle.

Lyhyempi nimi – laajemmat palvelut

– Nimenmuutoksen taustalla on selkeä strateginen muutos. Haluamme tuoda paremmin esille entistä laajempaa tuote- ja palvelutarjontaamme sekä sitä, että tarjoamme ratkaisuja LVI-alan lisäksi myös teollisuuden ja kunnallistekniikan ammattilaisille, kertoo Dahlin toimitusjohtaja Curt Kock. – Lisäksi Dahl tunnetaan rentona ja reiluna yhteistyökumppanina, joten meille sopii hyvin lyhyempi ja suuhun helpommin istuva Dahl-nimi, jatkaa Kock.

Dahlin Pohjoismaissa ja Baltiassa sijaitsevat sisaryhtiöt käyttävät nimeä Dahl, joten nyt tehty nimenmuutos on myös yhtiöitä yhdistävä tekijä.

Tärkeät muutokset sähköisiin osoitteisiin

Nimenmuutos lyhentää myös sähköisiä osoitteita. Sähköposti- ja nettiosoitteet ovat 1.1.2019 alkaen etunimi.sukunimi@dahl.fi ja www.dahl.fi. Y-tunnus ja verkkokaupan osoite www.dahlshop.fi pysyvät ennallaan. Myös pankkitiedot muuttuvat ja asiakkaiden toivotaan tilaavan ympäristöystävällisemmän verkkolaskun. Lisätietoja voi kysyä omalta Dahlin yhteyshenkilöltä tai sähköpostitse laskutus@dahl.fi.