Kasvu Open jatkoon eurooppalaisessa yrittäjyyskilpailussa

Kasvu Open yrityssparraus-konsepti on valittu eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämiskilpailussa shortlistille. Kasvu Open kilpailee Suomen edustajana kategoriassa: Yritysten kansainvälistyminen. EEPA – The European Enterprise Promotion Awards – on Euroopan komission vuosittain järjestämä kilpailu, jossa esitellään ja palkitaan parhaita tapoja tukea yrittäjyyttä, erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Kuvassa Kasvu Open tiimin Matti Härkönen, Pete Okkonen ja Uljas Valkeinen. Kuva Kasvu Open Karnevaaleilta 2017.

Kasvu Openin yksilöiden vapaaehtoisuuteen ja kehittämishaluun perustuva konsepti on valittu shortlistille EEPA-kilpailussa kategoriassa Yritysten kansainvälistyminen. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen edustaja on mukana niiden yritysten joukossa, joista valitaan 21.11. voittaja Grazissa, Itävallassa. Sarjoja kilpailussa on kuusi, jonka lisäksi jaetaan pääpalkinto yhdelle yritykselle, joka voi kilpailla missä tahansa sarjassa. Kasvu Openin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen kommentoi asiaa tuoreeltaan. —Jännittävä nähdä, kuinka käy 12 vuoden jälkeen! Aikanaan Keski-Suomen Y4-projekti (sanoista “yrittäjyys ylös yhteiskunnassa yhteistyöllä”), jossa aloitteentekijänä oli Kauppakamarin silloinen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Jorma Nokkala, voitti ensimmäisen pääpalkinnon vuonna 2006 Brysselissä, Valkeinen kommentoi. —Työtä Kasvu Openin eteen ollaan tehty määrätietoisesti vuodesta 2011 ja nyt ollaan useampi vuosi oltu valtakunnallisia toimijoita. Mukava saada kansainvälinen noteeraus tehdystä työstä. Kasvu Open Oy on voittoa jakamaton, yleishyödyllinen, Keski-Suomen kauppakamarin tytäryhtiö. Sen, yhdessä Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa, kehittämä metodi perustuu yrittäjien ja eri alojen asiantuntijoiden eli myllärien kahdenkeskisille tapaamisille. Kasvu Openia toteutetaan yksityisen rahoituksen turvin ja myllärit ovat mukana vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Tapaamiset ovat luonteeltaan "sparrauksia", mikä tarkoittaa sitä, että niissä kohtaavat yrittäjä ja asiantuntija, joka voi olla meritoitunut esimerkiksi yrittäjänä, yritysten kehittämisessä, rahoittamisessa, lakiasioissa, ulkomaankaupassa tai muilla tavoin. Päivän aikana yrittäjä tapaa 5 eri taustan omaavaa asiantuntijaa, joiden kanssa keskustellaan vapaamuotoisesti. Sparraukset on järjestetty kumppanien rahoittamina Kasvupolku®-ohjelmina, joita pidetään ympäri Suomen ja myös toimialakohtaisesti. Kasvupolut koostuvat vähintään kahdesta tapahtumapäivästä eli jokainen mukaan valittu yritys tapaa prosessin aikana vähintään 10 asiantuntijaa.

