Kasvu Openissa palkintona miljoonarahoitus vuonna 2019

Suomen sata lupaavinta kasvuyritystä on valittu 21.8.2018 09:00 | Tiedote

Kasvu Open on valinnut 100 Suomen lupaavinta kasvuyritystä vuodelle 2018. Yritykset on karsittu yhteensä yli 800 Kasvu Openin saamasta hakemuksesta. Sadan lupaavimman yrityksen joukosta valitaan vuoden 2018 Kasvu Open voittaja ja kunniamainittu Start up- ja Start again -sarjoissa lokakuussa.