Kasvumarkkinointitoimisto Aava & Bang Euroopan kolmanneksi paras työpaikka!

10.9.2020 on julkistettu Great Place to Work® Euroopan parhaat työpaikat ja listaus on varsin iloista luettavaa suomalaisen työelämän näkökulmasta. Kasvumarkkinointipalveluihin erikoistunut Aava & Bang Oy palkittiin keväällä Great Place to Work® 2020 -kilpailussa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa ja yritys sijoittui koko Euroopan vertailussa loistavasti kolmanneksi ollen suomalaisista yrityksistä parhaalla sijalla. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 3000 organisaatiota ja yli 1,5 miljoonaa työntekijää. Great Place to Work® listauksessa nostetaan esille yrityskulttuuritutkimuksessa erinomaisesti suoriutuneita organisaatioita.

Aava & Bang palkittiin vuoden 2020 Great Place to Work -gaalassa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa. Kuva: Mika Levälampi.

Henkilöstöön panostaminen kantaa myös poikkeustilanteessa 10.9.2020 on julkistettu Great Place to Work® Euroopan parhaat työpaikat ja listaus on varsin iloista luettavaa suomalaisen työelämän näkökulmasta. Kasvumarkkinointipalveluihin erikoistunut Aava & Bang Oy palkittiin keväällä Great Place to Work® 2020 -kilpailussa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa ja yritys sijoittui koko Euroopan vertailussa loistavasti kolmanneksi. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 3000 organisaatiota ja yli 1,5 miljoonaa työntekijää. Yrityksen toimitusjohtajan Pete Okkosen mukaan menestyksen avain on arjen hyvät käytännöt, joiden toiminta on testattu nyt myös poikkeustilanteessa. Aava & Bang Oy:n tie kohti Great Place to Work -kilpailun voittoa käynnistyi viitisen vuotta sitten, jolloin yrityskulttuurin systemaattinen kehittäminen aloitettiin. Vuonna 2018 yrityksessä laadittiin neljän vuoden kasvuohjelma, jonka keskeisiin tavoitteisiin kuului sijoittuminen Suomen parhaiden työpaikkojen joukkoon. Tämä tavoite saavutettiin hienosti etuajassa ja nyt menestystä niitettiin myös Euroopan tasolla vertailtuna. Aava & Bangin matka perustamisesta Great Place to Work -kilpailun voittoon ei ollut helppo, mutta sitä ei ollut myöskään juhlavuosi. Maailmanlaajuinen koronapandemia levisi Suomeen vain kuukausi sen jälkeen, kun Aava & Bangilla juhlistettiin paikkaa Suomen parhaana työpaikkana. Yhteisillä arjen käytänteillä ja kohtaamisilla, työkavereiden huomioimisella ja pienistäkin edistysaskeleista viestimällä oli rakennettu avoimuuden, luottamuksen, onnistumisen ja osallisuuden ilmapiiri. Kun yhteiset arjen käytänteet on olleet vahvat ja yhteisöllisyydestä on ammennettu energiaa, haastoi poikkeustilanne yritystä poikkeuksellisen paljon. – "Meillä on ollut hyviä rakenteita, joilla varmistamme yhteisöllisyyden ja yksilöiden kukoistuksen sekä moninaisen oppimisen arjessa. Kun työskentelyssä siirryttiin pakon sanelemana pois yhteisistä tiloista, haastettiin myös keskeinen vahvuutemme", summaa kevättä henkilöstöjohtaja Hanne-Mari Miskala. Vaikka etätyö olikin ollut joustava osa yrityksen arkea, rakentui monet tärkeät hetket aitojen kohtaamisten varaan. Uuden arjen myötä toimintamalleja oli aika lähteä päivittämään uuteen tilanteeseen sopivaksi. Hyvä yrityskulttuuri syntyy yhteistyönä ja sitä testataan poikkeuksellisina aikoina Aava & Bangilla on keskitytty rakentamaan systemaattisesti yrityskulttuuria, jossa on mahdollista onnistua yhdessä. Henkilöstö on määrittänyt yhteisvoimin Aava & Bangin yrityskulttuurin kulmakivet ja arvot sekä tavoitteet yrityskulttuurin kehittämiseksi. Yhteisvoimin lähdettiin löytämään ratkaisuja myös poikkeustilanteessa. – "Huomasimme, että turvallisuuden tunne tuli siitä, että viestittiin rehellisesti myös hankalista asioista. Tilanne vaati moninaisia muutoksia tekemisessämme, kun esimerkiksi 120 valmennuspäivää piti organisoida uudenlaiseen toteutustapaan kahden päivän aikana. Yhteinen tilannekuva mahdollisti sen, että pystyimme organisoitumaan tehokkaasti muuttuneessa tilanteessa." toteaa henkilöstöjohtaja Hanne-Mari Miskala



Vastuullisuus kannattaa vaikeinakin aikoina. Aava & Bang uskoo, että yrityskulttuuriin ja työntekijöihin panostaminen kannattaa myös vaikeina aikoina. Yrityskulttuurin kannalta tärkein pohja rakennetaan pitkäjänteisellä työllä arjessa, mutta arvojen eläminen todeksi mitataan haastavimmissa hetkissä. – "Yhdessä tekeminen ja ihmisistä välittäminen ei mene koskaan muodista. Hyvä työpaikka tehdään arjessa! Kasvuyrityksessä muutostahti on välillä hurja, joten matalahierarkisen ja vuorovaikutteisen yhteisön merkitys korostuu." täydentää liiketoimintajohtaja Katja Asikainen. – "Töitä tämän tunnustuksen eteen on tehty jo vuosia. Jo yrityksen perustamisvaiheessa yrityksen perustajat ovat tuoneet mukanaan mielenmallin, joka on luonut pohjan tällekin saavutukselle. Kasvun myötä olemme saaneet yritykseen valtavasti lahjakkaita ihmisiä, jotka omalla johtajuudellaan ovat luoneet tästä yrityksestä Euroopankin tasolla poikkeuksellisen hyvän työpaikan," summaa toimitusjohtaja Pete Okkonen.



AAVA &BANG PÄHKINÄNKUORESSA



- Vuonna 2005 perustettu kasvumarkkinointipalveluita valtakunnallisesti tarjoava yritys, joka työllistää 40 markkinoinnin ammattilaista Jyväskylässä, Helsingissä ja Tampereella.

- Autamme asiakkaitamme rakentamaan yrityksiä, joihin sekä asiakkaat että henkilöstö sitoutuvat.

- Asiakkaitamme ovat kasvunälkäiset yritykset, joilla halua panostaa markkinointiin ja yrityskulttuuriin.

- Laaja palvelutarjoamamme kattaa

o brändin ja markkinointistrategian kehittämisen

o huipputason markkinointiviestinnän palvelut

o sisäisen viestinnän ja yrityskulttuurin kehittämisen.

- Rakennamme asiakkaillemme vuosittain lähes 100 uutta markkinoinnin työpaikkaa kasvuohjelmiemme kautta.

- Olemme kehittäneet useita menestyneitä ja palkittujakin kasvuohjelmia: Markkinointivirittämö, Iskussa Maailmalle, Marketing People ja DigiBisnes. Olemme myös Suomen suurimman yritysten kasvun sparrausohjelman, Kasvu Openin, perustajaosakas ja toteuttajakumppani.

Aava & Bang palkittiin vuoden 2020 Great Place to Work -gaalassa Suomen parhaana työpaikkana pienten organisaatioiden sarjassa. Kuva: Mika Levälampi. Aava & Bangilla asioita juhlistetaan yhdessä. Kuvassa yrityksen työntekijät omien brändijulkkareiden jälkeen. Poikkeusajan hengessä Euroopan GPTW -palkinnot jaettiin ilman gaalatunnelmaa. Palkinnon vastaanotti Helsingin toimistolla asiakkuuspäällikkö Oona Ikonen ja asiakkuusjohtaja Piia Raidén.

