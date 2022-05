Käteisavustuksesta joustavaa apua Ukrainan konfliktia paenneille - katastrofirahastosta 3 miljoonaa kansainvälisen Punaisen Ristin käteisavustusohjelmaan

Suomen Punainen Risti välittää katastrofirahastostaan kolme miljoonaa euroa kansainvälisen Punaisen Ristin käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan niin maan sisällä Ukrainassa kuin Ukrainasta muihin maihin paenneita ihmisiä.

Humanitaarisen avun tarve Ukrainassa on valtava. Koko maa kärsii konfliktin vaikutuksista.​ Maan sisällä arviolta 7,7 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa. Lisäksi konfliktin vaikutukset ulottuvat maan rajojen ulkopuolelle. Ukrainasta on paennut tähän mennessä lähes kuusi miljoonaa ihmistä.

– Paenneiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat huomattavasti – esimerkiksi joku tarvitsee juuri nyt rahaa matkustamiseen, toinen toimivaa puhelinta ollakseen yhteydessä läheisiinsä. Käteisavustuksen avulla he voivat tehdä hankintoja yksilöllisesti tarpeidensa mukaan, avaa Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.

Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) tavoitteena on tavoittaa käteisavustuksella kaksi miljoonaa konfliktista kärsivää ihmistä. Se on tavoittavuudeltaan suurin Punaisen Ristin koskaan toteuttama käteisavustusohjelma.

Käteisapu on tehokas tapa vastata ihmisten tarpeisiin

Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastosta myönnettävällä kolmella miljoonalla eurolla autetaan konfliktia paenneita ihmisiä maksukorteille ladattavilla käteisavustuksilla.

– Käteisavustuksella voidaan vastata nopeasti kiireellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin. Aiemman kokemuksemme mukaan se on hyvä ja tehokas väline silloin, kun markkinat toimivat. Mahdollisuus päättää itse omista asioistaan voi helpottaa myös traumaattisista tapahtumista toipumista, sanoo Korhonen.

Käteisavustuksella voidaan myös välillisesti tukea paikallistaloutta, kun ihmiset pystyvät tekemään ostoksia lähikaupoissa.

Suomen Punainen Risti on välittänyt tähän mennessä katastrofirahastostaan apua noin 7,9 miljoonalla eurolla kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaatioon Ukrainassa ja sen lähialueilla.Tämä tuki sisältää muun muassa avustustyöntekijöistä koostuvan logistiikan katastrofivalmiusyksikön sekä rahallista ja materiaaliapua, kuten kokonaisen terveysklinikan Länsi-Ukrainaan.

Avustussumma ei sisällä muiden avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka myös rahoitetaan katastrofirahastosta.Suomen Punainen Risti on lähettänyt paikan päälle katastrofivalmiusyksikön lisäksi muun muassa terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen ammattilaisia.

