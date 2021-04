Katepal uudisti tuotetiedon hallintajärjestelmänsä yhteistyössä Mediasignalin kanssa

Mediasignal Group on toiminut useita vuosia Katepalin digitaalisen median ratkaisujen kehittämiskumppanina. Yhteistyön viimeisimpänä tuloksena on alkuvuodesta otettu käyttöön kokonaan uusi tuotedatan hallintajärjestelmä. Samalla uudistettiin myös yhtiön verkkopalvelu.

Projektin kimmokkeena oli Katepalin tarve tehostaa tuotetiedon käsittelyn prosesseja ja koota kaikki tuotedata yhteen järjestelmään. Mediasignal toteutti tuotedatan hallinnan Akeneo PIM-ratkaisun alustalle.

Johtoajatuksena oli, että kaikki mahdollinen tuotetieto on mahdollisimman helposti saatavilla. Projektissa panostettiin käyttäjäkokemuksen suunnitteluun.

- Meidän haasteemme on, että tarvitsemme hyvin monitasoista tietoa eri sidosryhmiämme varten. Verkkopalveluamme käyttävät muiden muassa urakointiliikkeet, rautakauppojen myyjät, rakennusliikkeet ja kuluttaja-asiakkaat, joista osa on tee-se-itse rakentajia. Lisäksi kävijöiden joukossa on myös arkkitehteja ja suunnittelijoita, kertoo Katepalin tuotepäällikkö Lasse Rajala.

- Olimme itse aktiivisesti mukana määrittelytyössä. Kaiken tuotetiedon siirtäminen eri kanavista uuteen keskitettyyn tietokantaan oli todella mittava operaatio, mutta hyödyt ovat näkyvissä heti alusta alkaen, toteaa markkinointipäällikkö Johanna Kyllönen.

Katepalissa tuotteet ovat keskiössä ja nyt tehty uudistus avaa laajasti myös jatkokehitysmahdollisuuksia.

- Tuotetiedon hallinta on aiemmin ollut haaste asiakkaalle. Keskitetty tuotedata mahdollistaa jo olemassa olevien kanavien tehokkaamman käytön ohella esimerkiksi myös verkkokaupan tai erilaisten mobiilisovellusten toteuttamisen, vahvistaa Mediasignal Communicationsin toimitusjohtaja Marko Kujala.

Lisätietoja:

Marko Kujala, toimitusjohtaja, Mediasignal Communications Oy, marko.kujala@mediasignal.fi

Johanna Kyllönen, markkinointipäällikkö, Katepal Oy, johanna.kyllonen@katepal.fi

Lasse Rajala, tuotepäällikkö, Katepal Oy, lasse.rajala@katepal.fi