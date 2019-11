Kati Litmasesta Instru Optiikan markkinointijohtaja

Instru Optiikalle uusi toimitusjohtaja – Pasi Anttila tuntee kuluttajabrändit 19.6.2018 09:52:54 EEST | Tiedote

Optisen alan vähittäismyyntiyritys ja alan markkinajohtaja Instru Optiikka Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Pasi Anttila, joka siirtyy tehtävään Lantmännen Cerealialta, jossa hän on työskennellyt Head of Retail -nimikkeellä. Anttila, 46, aloittaa toimitusjohtajana loppuvuodesta. Toimitusjohtajana vuodesta 2007 asti toiminut Catarina Fagerholm on päättänyt jättää Instru Optiikan ja keskittyä hallitustehtäviinsä.