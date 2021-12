Kati Nurminen Marketing Clinicin toimitusjohtajaksi

Nurmisella on pitkä kokemus erilaisista tehtävistä asiantuntijaliiketoiminnassa ja sen johtamisessa. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.1.2022. Marketing Clinicin Suomen toimintojen lisäksi myös Ruotsin ja Norjan tytäryhtiöt raportoivat hänelle.

”Haluan lämpimästi kiittää Sallaa hänen erinomaisesta työpanoksestaan Marketing Clinicin toimitusjohtajana. Sallan osaaminen strategisen muutoksen läpiviejänä ja liiketoimintojen yhdistäjänä on ollut merkittävä Marketing Clinicin kehittymisessä. Yhden yhtenäisen Marketing Clinicin vahvuus strategisena kumppanina ja asiakasarvon luojana asiakkaillemme on nyt entistä kirkkaampi. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi Growth as a Service -palvelumme, jonka avulla tarjoamme suomalaisille yrityksille maailmanluokan markkinointia palveluna”, Marketing Clinicin hallituksen puheenjohtaja Catharina Stackelberg sanoo.

Tulevaisuudessa Marketing Clinic keskittyy yritysten liiketoiminnan kasvun mahdollistamiseen erityisesti strategian ja brändin kirkastamisen, digitaalisen transformaation tukemisen sekä kaupallisen toiminnan kehittämisen avulla. Mitä kirkkaammin yritys luo arvoa asiakkailleen ja eri sidosryhmilleen, sitä vahvempi ja nopeampi kasvu-ura voidaan saavuttaa. Markkinoinnilla on tärkeä rooli asiakkaan tarpeiden tulkkina ja liiketoiminnan kasvun ajurina.

”Tavoitteenamme on olla kestävän kasvun kumppani ja tehdä suomalaisista maailmanluokan markkinoijia. Näemme, että asiakaslähtöisyys, digitaalisuus ja vastuullisuus nousevat yhä vahvemmin johtoryhmien agendalle, sillä niiden avulla voidaan luoda aitoa kilpailuetua. Tämä edellyttää mahdollisuuksien tunnistamista, niihin rohkeasti tarttumista sekä kykyä kaupallistaa ja viedä teot markkinalle yhä kiihtyvällä tahdilla”, Nurminen kiteyttää.

Marketing Clinic on strategiaan, brändiin, digitaaliseen transformaatioon ja kaupallistamiseen keskittynyt konsultointitoimisto, joka on auttanut yli 15 vuoden ajan suomalaisia ja pohjoismaisia asiakkaita tunnistamaan ja toteuttamaan ainutlaatuisia kasvumahdollisuuksia.