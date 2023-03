Kätilötyön kehittäjille on tarvetta, koska seksuaali- ja lisääntymisterveyden tarpeet muuttuvat

Jaa

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoito on muutoksessa. Syntyvyys laskee jatkuvasti ja väestö on moninaistunut: seksuaalisia suuntautumisia on enemmän ja eri kulttuureista tulevien kirjo on laaja. Kätilötyön kehittämiselle ja palveluiden uudistamiselle on laaja yhteiskunnallinen tarve. Tampereen ammattikorkeakoulussa syksyllä käynnistyvä Kliininen asiantuntija – Kätilötyön kehittäminen -ylempi amk-tutkinto pureutuu ajankohtaisiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden tarpeisiin.

Kuva: Pixabay

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa ja se on tällä hetkellä ainoa näihin teemoihin keskittyvä YAMK-tutkinto Suomessa. Viime vuonna ensimmäisen kerran käynnistetty koulutus vie kätilötyön kehittämistä uuteen ja nykyaikaiseen suuntaan. Koulutukseen voivat hakea niin vastavalmistuneet kätilöt kuin jo uraa kätilönä luoneet. – Nyt toista kertaa toteutettava ylempi AMK-tutkinto pohjautuu vuorovaikutukselliseen toimintaan niin opiskelijoiden kuin työelämän kanssa ja työelämää kehittäen, kertoo tutkinnosta vastaava yliopettaja Sari Räisänen. Ensimmäisestä toteutuksesta on saatu erittäin myönteistä palautetta osallistujilta. – Olen pystynyt jo nyt jalkauttamaan monia tutkittuun tietoon perustuvia oppeja omaan työhöni ja työyhteisö on ottanut ne kiinnostuneen positiivisesti vastaan, kertoo Emmi Rajaniemi, joka toimii Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen synnytysosaston vs. apulaisosastonhoitajana. Koulutus kehittää osallistujien työtä ja työpaikkaa Tampereen ammattikorkeakoulussa on vahva seksuaali- ja lisääntymisterveyden osaaminen, jota koulutuksessa hyödynnetään. Toteutus yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulun mahdollistaa tutkinnon toteutuksen laajemmassa kansallisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Kätilötyön kehittämisen YAMK-tutkinto valmentaa osallistujia nimensä mukaisesti kätilötyön kehittämisen ja johtamisen tehtäviin, muutosten kohtaamiseen ja laadukkaan hoidon takaamiseen. Koulutus perustuu tieteelliseen tietoon, jota sovelletaan läpi opintojen ja viedään käytäntöön. Viime vuonna aloittaneessa ryhmässä opiskeleva Satasairaalan kätilö Tiia Anttila kokee, että opinnoista on saanut suoraa uutta näkökulmaa omaan työhön. – Merkittävintä on ollut uudet näkökulmat omaan työhön, uudenlaiset tavat ajatella ja jäsentää kätilön työtä. Koulutuksen myötä olen entistä enemmän alkanut kyseenalaistamaan omaa toimintaani ja tapaani työskennellä, sekä reflektoida sitä. Koulutuksen aikana tehtävät ryhmätyöt palvelevat myös työelämää, ja tuotoksia on voinut hyödyntää myös omassa työssä käytännössä, hän kertoo. Yksi kehittämisen paikka seksuaali- ja lisääntymisterveyden hoidossa tällä hetkellä on synnytyspelkoon ja synnytyskokemukseen liittyvää kehittäminen. – Tosiasia on, että Suomessa on kätilöpula ja siten pulaa myös alan kehittäjistä. Tarvitsemme myös lisää oppia muista maista, ja synnyttäjän hoitoa onkin kehitetty esimerkiksi vahvassa pohjoismaisessa yhteistyössä, kertoo Räisänen. Koulutuksen kehittäjillä on yhteisiä intressejä ja kansainvälisiä verkostoja. – Meillä on yhteistyökumppaneita mukana niin Virosta, Norjasta kuin USA:sta. Kehitämme esimerkiksi yhteisiä opetusosuuksia heidän kanssaan. Yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa toteutuva koulutus järjestetään joustavasti ja monipuolisesti niin Tampereella kuin Helsingissäkin, lähiopetuksena että verkon välityksellä etänä. Lisäksi opiskellaan verkossa. Tutkinto on juuri nyt kevään yhteishaussa 15. - 30.3.2023. Linkki tutkinnon kuvaukseen Opintopolussa https://opintopolku.fi/konfo/fi/toteutus/1.2.246.562.17.00000000000000002971 Lisätietoa koulutuksesta: Sari Räisänen, Yliopettaja, seksuaali- ja lisääntymisterveys, Sosiaali- ja terveysala, Tampereen ammattikorkeakoulu, Sähköpostiosoite sari.raisanen@tuni.fi, 040 650 1430

Kuvat Kuva: Pixabay Lataa