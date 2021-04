Katja Kettu Otavan kirjailijaksi

Jaa

Kirjailija Katja Kettu ja Kustannusosakeyhtiö Otava ovat tehneet sopimuksen Ketun seuraavan romaanin julkaisemisesta.

”Olen onnellinen päästessäni luomaan Otavan kirjallista perintöä. Otavassa arvostetaan vastuullista kotimaista yrittäjyyttä. Uskon tulevani osaksi yhteisöä, joka tahtoo säilyttää korkeakulttuurisen perinnön ja elinkelpoisen maapallon jälkipolville. Iloitsen myös siitä, että yhteistyöni pitkäaikaisen kustannustoimittajani ja ystäväni Lari Mäkelän kanssa voi näin jatkua”, sanoo Katja Kettu.

”Katja Kettu on nykykirjallisuutemme merkittävimpiä ja suosituimpia kirjailijoita - suuri tarinankertoja ja ainutlaatuisen ilmaisuvoimainen sanankäyttäjä. On suuri ilo ja kunnia Otavalle ryhtyä hänen kustantajakseen”, sanoo Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper.

Katja Kettu on julkaissut yhteensä viisi kiitettyä romaania sekä novellikokoelman. Lisäksi häneltä on ilmestynyt sarjakuvateos Peräkammarin poika yhdessä Jan Anderssonin kanssa sekä tietoteos Fintiaanien mailla yhdessä Meeri Koutaniemen ja Maria Seppälän kanssa. Hänen romaaninsa Kätilö sai sekä Runeberg-palkinnon että Kalevi Jäntin palkinnon, ja Antti J. Jokinen ohjasi sen pohjalta elokuvan. Katja Ketun viimeisin romaani Rose on poissa oli Finlandia-ehdokkaana. Ketun teoksia on käännetty yhteensä yli 20 kielelle.

Lisätiedot:

Otavan kaunokirjallisuuden kustannusjohtaja Antti Kasper

antti.kasper@otava.fi, 050 3132414