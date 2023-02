Katja Leppäkoskesta Logomon uusi toimitusjohtaja

Logomon tapatuma- ja kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana Leppäkoski vastaa jatkossa sekä tapahtuma- ja ravintolatoiminnan että kiinteistön johtamisesta sekä Logomon toimistotilojen manageroinnista.

Leppäkosken tehtävänä on kehittää ja toteuttaa Logomon liiketoimintastrategiaa ja viedä Logomoa strategian tavoitteiden mukaisesti kohti Euroopan parasta tapahtumataloa vuoteen 2025 mennessä yhdessä Logomon henkilökunnan kanssa.



­– Logomo on yhdentoista toimintavuotensa aikana ottanut paikkansa valtakunnallisesti arvostettuna tapahtumatalona. Talo on miljööltään ja konseptiltaan täysin uniikki ja monipuolinen. Edeltäjäni sekä koko Logomon henkilökunta on alusta asti tehnyt loistavaa työtä ja myös hyvät pohjatyöt kasvun eteen. Odotan todella innoissani maaliskuuta, Katja Leppäkoski kertoo.

Vahvuuksia vahvistamaan

Leppäkoski on Sunborn Events Oy:n johtoryhmän jäsen ja raportoi tehtävässään Logomo-yhtiöitten hallituksille.

– Katjalla on pitkä ja hyvin monipuolinen kokemus tapahtuma-alalta ja uskomme hänen kykyihinsä kehittää talon eri palveluita ja konsepteja entisestään. Jo esimerkiksi kuluvalle vuodelle Logomo tavoittelee kasvua kaikilla mittareilla. Myös Sunbornilla on vahva tahto viedä Logomoa eteenpäin strategian mukaisesti, sanoo Sunborn Events Oy:n toimitusjohtaja ja Logomo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Riikka Kuusniemi.



Leppäkoski uskoo, että erityisesti elämyksellisyys ja asiakaskokemus ovat tärkeitä osa-alueita Logomon kehittämisessä.

– Nykyisiä vahvuuksia vahvistamalla Logomosta saadaan Euroopan mielenkiintoisin tapahtumatalo. Tämä tapahtuu vahvasti kehittämällä edelleen niin korkeatasoisia palveluita, puitteita kuin toiminnan monipuolisuutta, hyödyntämällä olemassa olevia ja uusia verkostoja, sekä kasvattamalla yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Myös omistajien vahva sitoutuminen tulevaisuudenvisioon näkyy ja tuntuu, Leppäkoski katsoo.

Vahvat näytöt tapahtuma-alalta

Leppäkoskella on noin 25 vuoden kokemus tapahtuma-alalta ja musiikkibisneksestä aina festivaalien tuottamisesta konsultointiin. Logomoon Leppäkoski siirtyy Kulttuuritehdas Korjaamon johtajan tehtävästä.

Hän on aikaisemmin toiminut muun muassa Pori Jazzin toimitusjohtajana vuosina 2004–2012 ja Helsingin Musiikkitalon johtajana vuosina 2012–2016.

Korjaamossa Leppäkoski vastasi Kulttuuritehtaan kehittämisestä ja operatiivisesta johtamisesta mukaan lukien ravintolatoiminnot, tilapalvelut, kulttuurituotanto, sekä myynti ja markkinointi.





