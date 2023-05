Katriina Haikala piirtää muotokuvaa naisista – piirustusperformansseja myös Vaasassa osana syksyn näyttelyä

Piirustusperformanssi on nimeltään Social Portrait – Women Only, ja siinä Katriina Haikala piirtää esiin taidehistoriassa unohdettua naisen kuvaa. Muotokuvien kautta taiteen historia kietoutuu osaksi vallan historiaa, ja vallalla on tunnetusti ollut hyvin homogeeniset kasvot. Tästä syystä Haikala piirtää ainoastaan naisia jokaisen itsemäärittelyoikeutta kunnioittaen.

Haikalan tavoitteena on tasapainottaa taiteen kaanonia piirtämällä mahdollisimman paljon muotokuvia naisista. Vuodesta 2017 lähtien Haikala on ikuistanut lähes 1000 naista eri puolilla maailmaa; Suomessa, Isossa-Britanniassa, Norjassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Piirustusperformanssi tapahtuu julkisessa tilassa, kuten museossa tai galleriassa yleisön ympäröimänä. Haikalan mukaan juuri se tekee naiset näkyväksi taidehistorian kontekstissa.

–Nähdyksi tuleminen on olennainen osa olemassaolon kokemusta. Tästä syystä piirtäessäni en katso paperia ollenkaan, vaan katson intensiivisesti edessäni istuvaa naista. Tällä menetelmällä haluan korostaa naisten näkymistä ja siten tunnustamista, kertoo Katriina Haikala.

Taiteilija piirtää aina kaksi muotokuvaa jokaisesta naisesta ja mallina ollut saa valita itselleen toisen muotokuvan.

Haikala osallistuu performatiivisella esityksellään Kuntsin modernin taiteen museossa syyskuussa avautuvaan ryhmänäyttelyyn Viivasta tilaan. Piirustusperformanssi nähdään neljänä lauantaina näyttelyn aikana (7.10.2023, 10.2.2024, 9.3.2024 ja 6.4.2024 klo 12–14 ja 15–17). Taiteilija piirtää muotokuvia naisista, mutta kaikki ovat tervetulleita seuraamaan performanssia.

Ryhmänäyttelyssä suomalaiset ja kansainväliset nykytaiteilijat pohtivat viivan variaatioita erilaisin materiaalivalinnoin. Näyttelyn on kuratoinut Maaria Salo.