Katriina Huttunen haluaa raivata tilaa surulle

Mustaa valoa on Katriina Huttusen toinen kaunokirjallinen teos. Hietaniemen hautausmaalla sijaitsee hänen tyttärensä hauta, mutta siellä on myös luonto, hiljaisuus, kulttuurihistoria ja paikka, jossa suru on sallittu, kun se muualla yhteiskunnassa niin usein halutaan lakaista maton alle.

Katriina Huttunen: Mustaa valoa. Kansi: Jussi Karjalainen, kirjailijakuva: Miikka Pirinen

Katriina Huttusen Mustaa valoa on elegia Hietaniemen hautausmaalle ja kuolemansurulle, jota ei tarvitse hävetä tai paeta. Se on painava puheenvuoro surusta, joka ei ole varattu vain kristityille ja hautausmaasta, jossa myös maallistuneella on oikeus ikävöidä. Sillä hautausmaa on maailma maailman sisällä, paikaton paikka, jossa elämästä tulee kuolemaa ja kuolemasta elämää, yksityisestä surusta yhteistä, julkista ja puolueetonta. Hautausmaalla kaikki katoaa ja säilyy ikuisesti. Mustaa valoa on hypnoottinen kertomus ajattomuuden ja ajallisuuden leikkauspinnalta ja valppaille kävelyretkille houkutteleva henkiopas, kunnianosoitus ikivihannalle surulle ja hautausmaakasveille. Katriina Huttunen on kirjailija ja pohjoismaisen kirjallisuuden suomentaja. Mustaa valoa on Katriina Huttusen toinen kaunokirjallinen teos. Hänen ensimmäinen romaaninsa Surun istukka sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon kunniamaininnan 2019. Katriina Huttunen: Mustaa valoa – muistiinpanoja hautausmaalta, 324 sivua, S&S 2020. Ilmestyy 15.9.2020, pdf saatavilla. Arvostelukappaleet ja lisätiedot: johanna.forss@sets.fi

Avainsanat hautaaminenhautausmaatkaunokirjallisuuskirjallisuussuru

