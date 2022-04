Katujen kevätsiivous alkaa – keskusta-alue ja pääpyörätiet puhdistetaan ensimmäisenä

Hiekanpoisto suoritetaan samalla kalustolla, jolla talvisin hoidetaan katujen hiekoitus ja auraus. Katujen puhdistusta varten kalustoon joudutaan tekemään muutoksia, joka ottaa oman aikansa.

– Hiekanpoistoon ryhdytään keväisin heti, kun kalustoa saadaan valmiiksi ja kun ennusteiden perusteella voidaan olettaa, että talvikunnossapitoa ei enää tarvita ja kaikki jää on sulanut liikenneväylien reunoilta. Huomioitavaa on, että auraukset ovat vielä olleet 8. päivä huhtikuuta käynnissä, kunnossapitomestari Isak Norrgård kertoo.

Hiekanpoisto aloitetaan keskustasta ja pääpyöräteistä ja se aiheuttaa aina jonkin verran pölyämistä, jota pyritään hillitsemään väyliä kastelemalla.

– Hiekanpoisto pyritään tekemään siten, että se häiritsisi liikennettä mahdollisimman vähän. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista, joten toivomme tiellä liikkujilta malttia. Pyydämme myös kiinnittämään huomioita väliaikaisiin siirtokehotus-liikennemerkkeihin, jotka asetetaan tarvittaessa kortteiden päätyihin helpottamaan hiekanpoistoa, Norrgård sanoo.

– Samalla katuosuudella voi olla samaan aikaan useita työkoneita liikkeellä. Tällöin kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita vaihtoehtoinen kulkureitti tai pysäköintipaikka työn sujuvuuden takia.

Kiinteistöjen omistajien pitää muistaa poistaa hiekat oman kiinteistön kohdalla olevalta jalkakäytävältä. Pölyämisen välttämiseksi pinta on aina kasteltava ennen hiekan poistamista. Hiekkaa ei myöskään tule siirtää ajoradalle, vaan kiinteistön on kerättävä se pois ja huolehdittava sen jatkokäsittelystä. Myös puhaltimien käyttö hiekanpoistossa on kielletty ilmansuojelumääräyksissä.

