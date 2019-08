Katumuusikoilta toivottiin ja saatiin rockia

Ennätysmäärä musiikinharrastajia ja muusikoita kerääntyi lauantaina Helsingin ydinkeskustaan soittamaan rockia. Rock kuuluu kaduille -tapahtumaan oli ilmoittautunut kymmenittäin yhtyeitä ja yksittäistä soittajia, jotka olivat harjoitelleet muiden rock-biisien lisäksi Metallican Enter Sandman -hitin ja esittivät sitä yhdessä ja erikseen paitsi kitaroilla, myös haitarilla, viuluilla, selloilla, bassolla ja useilla muilla soittimilla.

Radio Rockin koolle kutsuman Rock kuuluu kaduille -tapahtuman tarkoituksena oli muistuttaa, että rock on osa Suomen musiikillista peruskalliota ja sopii hyvin esitettäväksi mitä erilaisemmilla instrumenteilla myös vapaamuotoisesti yleisön keskellä. Katurock-kutsu sai muusikot ja harrastajat liikkeelle ja katusoittokonsertteja annettiin yhtaikaisesti yli 50 muusikon ja kokoonpanon voimin.

”Kaikki musiikki on hyvää, mutta rock-musiikki mielestämme erityisen hyvää. Halusimme kannustaa kaikkia soittotaitoisia jalkautumaan kadulle rokkaamaan ja toive kuultiin. Helsingissä pidettiin tänään samanaikaisesti kymmeniä konsertteja, mitkä rytmittivät sopivasti myös keskustan muita tapahtumia pyöräkilpailusta ja katuruokatapahtumasta mäkiautoralliin. Olen erityisen ilahtunut tapahtumaamme osallistuneiden soitinten ja niiden soittajien laajasta kirjosta. Ilmoittautuneita kokoonpanoja ja soittajia oli puolen sataa ja mukana oli instrumentteja haitarista bongorumpuun”, iloitsee tapahtuman organisoiman Radio Rockin toimituspäällikkö Juha Kortelainen ja jatkaa: ”Tempaukseen ennalta ilmoittautuneiden lisäksi rokkisoitantaan liittyi kadulla jo valmiiksi olevia katusoiton ammattilaisbändejä ja useita innostuneita harrastajia. Oli upeaa huomata, että myös toisilleen ennestään tuntemattomat muusikot soittivat rockia kimpassa erilaisia instrumentteja yhdistellen. Uskon, että Helsingissä koettiin myös päivän teemakappaleen, eli Metallican Enter Sandman -hitin katusoittoennätys.”

Rockia halki Suomen

Osallistujia Rock kuuluu kaduille -tapahtumaan oli tullut Oulusta saakka. Vuonna 1991 ilmestynyt Enter Sandman on valikoitunut päivän teemakappaleeksi suuren, sukupolvia yhdistävän suosionsa ja kitarariffinsä tunnettuuden takia. Yksi soitantaan osallistuneista oli haitarinsoittoa opiskeleva Onni Laine Riihimäeltä, joka saapui Helsinkiin soittamaan ensimmäistä kertaa juuri katurock-tempauksen innostamana.

”Metallica on mielenkiintoinen bändi myös haitaristille. Jotkut biisit ovat mahdottomia, mutta sitten löytyy taas erittäin hyvin haitarille taipuvia teoksia. Enter Sandman kuuluu ensimmäiseen ryhmään, mutta pakkohan sitäkin on kokeilla. Musiikki on kuitenkin iloinen asia ja tulen kadulle varmasti uudelleen, sillä yleisöpalaute on ollut pelkästään positiivista ja innostavaa”, kertoo Onni Laine.

Kotkasta Helsinkiin soittamaan saapuneet Iiro Mäittälä ja Annemari Laine löysivät katurock-bändiinsä Kellokoskelta saapuneen Vesa Eerolan. Kolmikko löysi nopeasti yhteisen sävelen ja heidän rock-konserttinsa ilahdutti Esplanadinpuistossa aurinkoisesta päivästä nauttinutta yleisöä.

”Tulimme tätä varten Kotkasta Helsinkiin. Yleisöä on erittäin paljon, mikä luonnollisesti ilahduttaa soittajaa. Rock kuuluu ehdottomasti kadulle ja sitä on ilo tarjoilla innostuneelle yleisölle”, kertoo Annemari Laine.

Venäjän Pietarista Helsinkiin soittamaan saapunut Mikhas Band koostuu klassisen musiikin ammattilaisista, jotka soittavat kadulla mielellään myös rockia. Heidän mielestään Helsingissä on erittäin hyvä yleisö katumuusikoille.

”Tällaiset tempaukset ovat tervetulleita ja katumusiikki ansaitsee huomionsa. Rock kuuluu ehdottomasti myös kadulle ja erityisesti Helsingin mukulakiville”, kertoo soolosellisti Ivan Mikhailovski.

Videoinsertti Rock kuuluu kaikille -tempauksesta ladattavissa linkin takaa. Kuvaus ja leikkaus Skål Helsinki.