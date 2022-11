Kauhavan kaupungin vuokra-asuntoihin valokuituyhteyksiä - yli 600 asuntoa kuidutetaan

Valokuitunen ja Kauhavan Vuokra-Asunnot Oy allekirjoittivat 8. marraskuutasopimuksen, joka tuo suurimpaan osaan kaupungin vuokra-asunnoista oman valokuituyhteyden. Nyt päätetyn valokuituhankkeen piirissä on kolmellakymmenellä asuntoalueella yhteensä 662 huoneistoa. Nyt vuokra-asuntojen sopimuksen myötä rakennuspäätöksen saaneiden verkkojen arvo on 1,5 miljoonaa euroa. Tästä osa koostuu Kauhavan Vuokra-Asunnot Oy:n huoneistokohtaisista yhteyksistä.

- Olemme todella iloisia, että meillä on mahdollisuus tarjota asukkaillemme parempia valmiuksia etätyöskentelyyn ja yleensäkin valokuituyhteyttä. Uskon, että asunnoissa valmiina oleva valokuituyhteys edistää kaupungin vuokra-asuntojen houkuttelevuutta, toteaa Kauhavan Vuokra-Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ristaniemi.

- Jatkamme tämän sopimuksen jälkeenkin kartoitusta sekä Valokuitunen Oy:n että muiden toimijoiden kanssa mahdollisuuksista lisätä kiinteiden kuituyhteyksien rakentamista asuinalueillamme, Ristaniemi jatkaa.

Päätetty valokuituhanke on koko Kauhavan kaupungille ja lähialueille merkittävä ja elinvoimaisuutta edistävä hanke. Kauhavalla kiinteän verkon laajakaistasaatavuus esimerkiksi yli 100Mbit/s nopeuksissa on ollut 18 prosenttia. Kaupunki on tehnyt paljon erilaisia toimia laajakaistarakentamisen edistämiseksi. Nyt tämän kaupan myötä kunta mahdollistaa valokuituverkon rakentumisen mahdollisimman laajalle alueelle Kauhavalla.

- Pelkästään tämä Valokuitusen ja Kauhavan Vuokra-Asunnot Oy:n yhteistyöhanke parantaa nopeiden yhteyksien saatavuutta merkittävästi, koska niin moni talous pääsee nopean valokuituyhteyden piiriin. Kauhavalla on 7 300 asuntokuntaa, joten tämä hanke tarkoittaa lähes kymmenen prosentin lisäystä saatavuuteen. Kaupungin elinvoiman kannalta nopeilla yhteyksillä on suuri merkitys, sillä ne mahdollistavat monipaikkaisen työskentelyn ja opiskelun kotoisasti Kauhavalta käsin mihin päin maailmaa tahansa, kertoo Kauhavan kaupungin kehitysjohtaja Juha-Martti Kuoppala.

Kuitu yhtä tärkeä kuin sähkö ja vesi

Hankkeessa kaikkiin mukana oleviin huoneistoihin tuodaan oma valokuitukaapeli, jolloin yhteys on toimintavarma, eikä yhteys pätki verkon mahdollisen kuormittumisen takia. Valokuitunen kytkee huoneistot avoimeen valokuituverkkoon, johon asukas voi hankkia tarvitsemansa nettipalvelut itse avoimessa verkossa mukana olevilta palveluntarjoajilta.

Kyseessä on niin kutsuttu käyttöoikeussopimus, jossa Valokuitunen Oy rakentaa kustannuksellaan valokuituyhteydet. Kiinteistön omistaja maksaa kaikista yhteyksistä kuukausimaksun ja asunnon vuokralainen päättää itse, haluaako käyttää nettiä. Jos asukas päättää ottaa nettipalvelut käyttöönsä, hän huolehtii itse netin kustannuksista.

- Monet ovat havahtuneet luotettavan nettiyhteyden tarpeeseen, ja valokuitua pidetään yhtä tärkeänä asiana kuin esimerkiksi vettä ja sähköä. Monen elämä ei onnistu ilman kunnon nettiyhteyttä. On todella hienoa, että pääsemme edistämään hyvää ja toimivaa asumista kauhavalaisissa kodeissa, Valokuitusen toimitusjohtaja Heikki Kaunisto toteaa.

Valokuitusella on myös aiempaa kokemusta kuntien vuokra-asuntojen kuiduttamisesta, mutta nyt solmittu sopimus on tähänastisista kuntien vuokra-asuntohankkeista suurin. Verkon rakennustyöt pääsevät alkamaan ensi keväänä roudan sulamisen jälkeen. Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan tarkemmin verkon alueella, kun suunnitelmat valmistuvat. Valokuituverkkoon on mahdollisuus liittyä lähialueilta, ja nyt päätettyjä verkkoja laajennetaan kysynnän mukaan.