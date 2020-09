Kaukaa näkee lähelle – paluumuuttajan mietteitä huomisen Järvi-Suomesta

Välillä ei tee mieli lähteä minnekään. Entä jos määränpäässä ei olekaan mukavaa? Päässään alkaa luoda kaikenlaisia skenaarioita, miksei kannattaisi lähteä. Väsyttää, pitäisi pestä pyykkiä, ei vaan huvita. Itse kärsin samasta ongelmasta, liiasta jahkailusta. Olenkin yrittänyt muuttaa tätä tapaa lähtemällä mahdollisuuksien mukaan kaikkialle ja vastaamalla tuon tuosta: kyllä. Olen nimittäin huomannut, että lopulta lähteminen aina kannattaa. Silloin törmää kaikkeen, mikä innostaa ja auttaa näkemään asiat uusin silmin.

Vuosia sitten päätin lähteä opiskelemaan Jyväskylään, enkä kadu sitä hetkeäkään. En, vaikka viime kuussa päätin palata takaisin kotiseudulleni Etelä-Savoon. Opin nimittäin reissullani sen, että kaikki kaupungit ovat omasta vinkkelistäni enemmän tai vähemmän samanlaisia. Toki niissä on hieman eri palveluita, kauppoja, kulttuuria ja ravintoloita, mutta lopulta tunne ratkaisee. Palattuani tänne tunnen olevani jälleen kotona. Täytyi siis piipahtaa seitsemäksi vuodeksi toisaalle huomatakseen, miten paljon hyvää jätti taakseen.

Vanhoihin asioihin voi saada tuoretta näkökulmaa kokemalla uutta. Koen, että nuorena on hyvä lähteä kotikaupungistaan hetkeksi nähdäkseen, mitä maailmalla on tarjottavanaan. Ainahan sitä voi kuitenkin tulla takaisin, kuten minulle kävi.

Oliko paluussa sitten mitään järkeä? Maaseutu pienine kuntineen tyhjenee kaiken aikaa. Palvelut ovat harvassa, ja työt vielä harvemmassa. Minulla on kuitenkin uskoa huomiseen myös täällä maakunnissa. Uskon, että teknologia ja kehitys, jotka aikanaan autioittivat maaseudun, voivat auttaa sitä jälleen kukoistamaan. Työpaikkoja voi syntyä, kun maaseudun resurssit laitetaan uudenlaiseen käyttöön. Nykyisin matkailijat tahtovat retkiltään rauhaa ja puhdasta luontoa, joita Järvi-Suomen levolliset metsät tarjoavat [1]. Puu on suomalaisille tärkeä raaka-aine, josta muinoin tehtiin kaikki jalkineista reppuihin. Nyt puu on jälleen nousemassa arvoonsa materiaalina, josta kehitetään ympäristöystävällistä korvaajaa muoville niin pakkauksissa kuin vaatteissakin [2]. Maaseudulla on siis pelimerkkejä menestyä vastedeskin.

Tulevaisuudessa maaseudun ja kaupunkien rajojen ennustetaan hämärtyvän. Kaupungeissa on otettu kattoja viljelykäyttöön, ja joissain kortteleissa elelee jo mehiläisyhdyskuntia [3]. Myös maaseudulle on juurtunut palasia kaupungeista, kun teknologialle löydetään uusia käyttömahdollisuuksia. Koronan myötä vanhoillisimmissakin organisaatioissa valjastettu etätyö helpottaa maaseutuasumista, kun työmatkat vähenevät. Järvi-Suomen alueella otetaan askelia maaseutuasumisen tukemiseksi, kun Etelä-Savon Maakuntaliitto, MPY, BLC ja Suur-Savon Sähkö suunnittelevat yhteistyössä kattavampaa tietoliikenneverkkoa [4]. Lisäksi verkkopalvelut paikkaavat suppeampaa palvelutarjontaa: suoratoistopalvelut ja verkkokauppa toimivat samalla tapaa niin kaupungissa kuin susirajan tuntumassakin.

Minulla on unelma päästä asumaan Järvi-Suomen maaseudulle ja tehdä työtä myös kotoa käsin. Heti työpäivän päätyttyä voisi astua vapaalle ja suunnata toimistotyön vastapainoksi kuokkimaan perunamaata. Mihin vain kääntyisikin, näkyisi metsää, jossa ulkoilla koiran kanssa. Tontilla olisi tilaa viljellä perunan lisäksi muutakin ja elää omavaraisemmin. Sellaisen unelman minä toin mukanani kaupungista palatessani.

