Kaukolämmön jakelussa häiriöitä Naantalin keskustan alueella

Turku Energia Sähköverkot on varautunut mahdolliseen sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin 7.12.2022 09:10:37 EET | Tiedote

Turku Energia Sähköverkot Oy on varautunut mahdolliseen sähköpulaan ja kierrätettäviin katkoihin omalla verkkoalueellaan. Turku Energia Sähköverkot Oy vastaa sähkön jakelusta Turun kaupungin alueella pois lukien Paattisten alue. Yhtiö on valmistautunut kierrättämään sähkökatkoja etukäteen määritellyn irtikytkentäsuunnitelman mukaisesti siten, että kriittiset kohteet on rajattu katkojen ulkopuolelle. Käytännössä kierrätettävät katkot tulevat koskemaan koko kaupunkia, mutta osaa kaupunginosista ja niiden alueista kerrallaan.