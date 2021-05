Kaukolämmön päästöt laskevat Turun seudulla valtakunnallista tasoa nopeammin

Jaa

Kaukolämmön tuotantoon on Turun seudulla tehty viime vuosina sekä Turku Energian että Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n toimesta määrätietoisesti investointeja, joiden myötä kaukolämmön päästöt ovat laskeneet seudulla merkittävästi. Turun seudulla päästöt ovat pienentyneet ja tulevat pienentymään valtakunnalliseen tasoon verrattuna nopeammin. Investointien ansioista Turun seudulla voidaan lähivuosien aikana siirtyä fossiilisista polttoaineista lähes kokonaan uusiutuvilla energiantuotantomuodoilla tuotettuun kaukolämpöön.

Kuva 1. Turun seudun hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosien 2015-2035 aikana suhteessa valtakunnalliseen päästökehitykseen.

Kaukolämmöstä oli vuoden 2020 loppuun mennessä tuotettu jo 80 prosenttia uusiutuvilla energianlähteillä Turun seudulla. Turku Energian tavoitteena on luopua kivihiilestä perustuotannon osalta kokonaan vuoden 2022 loppuun mennessä. Tavoitteena on myös lisätä muihin kuin polttamiseen perustuvien energianlähteiden määrää tulevina vuosina entisestään mm. hyödyntämällä sektori-integraatiota. Sektori-integraation kuten kaukolämmön sähköistämishankkeiden kautta on tämän hetkisen arvion mukaan mahdollista tuottaa kaukolämpöä Turun seudulla noin 300 GWh:n verran vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi lämmön varastointiratkaisut sekä Turku Energian osakkuusyhtiön Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n tekemät investoinnit Naantalin voimalaitokseen vähentävät tulevina vuosina kaukolämmön päästöjä entisestään.

− Kaukolämmön ominaispäästöt Turun seudulla ovat viime vuosien aikana laskeneet merkittävästi meidän ja osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n tekemien investointien ansiosta. Olemme tehneet määrätietoisesti siirtymää fossiilisista polttoaineista kohti päästöttömiä tuotantomuotoja kahden edellisen vuosikymmenen aikana ja nämä tehdyt investoinnit näkyvät nyt merkittävästi pienentyneinä ominaispäästöinä, ympäristöystävällisempänä kaukolämpönä sekä myös laskevana kaukolämmön hintana asiakkaillemme. Tulevina vuosina keskitymme sektori-integraation, hukkalämmön talteenoton ja energian varastoinnin mahdollistamiin keinoihin päästöjemme edelleen vähentämiseksi, sanoo Lämpö-yksikön johtaja Jari Kuivanen Turku Energiasta.

Energiateollisuus julkaisi 6.5.2021 tiedotteen valtakunnallisesti kaukolämmön päästöjen kehityksestä: Kaukolämmön päästöt vähenevät, energian vähähiilisyystiekartta piti kirjoittaa uusiksi vuodessa

Kuva 2. (ks. tiedotteen liitteet) Turku Energian kaukolämmön tiekartta kohti hiilineutraalia Turkua 2029. Kahden edellisen vuosikymmenen aikana tehdyt investoinnit mm. Naantalin monipolttoainelaitokseen ja sen yhteyteen rakennettuun savukaasulauhduttimeen, Kakolan lämpöpumppuihin, Luolavuoren pellettilaitokseen ja aikanaan Orikedon biolämpökeskukseen ovat laskevan päästökehityksen taustalla. Tulevina vuosina keskitytään mm. sektori-integraatio-, energian varastointi - ja hukkalämpöjen hyödyntämishankkeisiin.