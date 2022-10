Kaukolämpöasiaa uskottavasti pilke silmäkulmassa? Kyllä, sitä on nyt tarjolla

Mainettaan parempi kaukolämpö

Juhannuksen tienoilla kuvattu videomateriaali on järjestynyt avaamaan kaukolämmön ydinominaisuuksia yksi kerrallaan. Maailma ehti mennä ja muuttua kuvausten jälkeen, ja nyt sähkö- ja energiamarkkinat aiheuttavat talven lähestyessä kasvavaa huolta. Videosarja muistuttaa, että kaukolämpö ei taivu tai muutu globaalin sähkömurroksenkaan edessä, mikä tekee kaukolämmöstä entisestäänkin luotettavamman lämmitysratkaisun niin yrityksille kuin kotitalouksillekin.

- Kaukolämpö on mainettaan ympäristöystävällisempi, huolettomampi, kokonaisedullisempi ja lähellä tuotetumpi, kuin siitä yleisesti tiedetään. Vaikka Kaukolämpö ei varsinaisesti ole jäänyt muiden lämpöratkaisujen varjoon, kaipaa sen maine ja monipuoliset tuotantotavat nostetta ja tutuksi tekemistä. Näitä viestejä haluamme videoiden kautta välittää nykyisille asiakkaillemme sekä suurelle yleisölle, kertoo Alvan myyntipäällikkö Mirva Pietilä.

- Olemme iloisia ja ylpeitä oivallisesti onnistuneista videoista, joissa kaukolämmön viestikapulaa viedään tavanomaisesta hieman poikkeavalla tavalla, huumorin kautta. Tällä keinolla halusimme saada yleisön kuulolle ja heidän huomionsa hetkeksi, Pietilä myhäilee.



Uusi video julkaistaan kerran viikossa loka-marraskuussa 2022. Videot voi tilata katseluun myös nopeammin osoitteessa www.alva.fi/kaukolampo .





Tulevaisuuden lämpöratkaisu



Kaukolämpö on ollut suomalaisten kotien eniten käytetty lämmitysratkaisu jo vuosikymmenien ajan. Tässä ajassa siitä on opittu valtavasti. Viime vuodet kaukolämpöä on määrätietoisesti kehitetty ympäristöystävällisemmäksi erityisesti ilmastotavoitteisiin tähdäten. Käytännössä se on tarkoittanut hiilineutraalien lämmöntuotantokeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Näitä keinoja Alvalla on jo nyt käytössään kymmenkunta ja seuraavia kehitysaskelia otetaan jatkuvasti



-Kaukolämpöä voidaan huoletta pitää tulevaisuuden lämpöratkaisuna. Lisäksi Alvan asiakas on aina automaattisesti uusimpien kehityssaavutusten piirissä lämmön osalta, Pietilä muistuttaa.

Vaikka kaukolämpö syntyy yhteistuotantolaitoksissa sähkön kanssa, se ei ole sidoksissa sähköön.

Tämän vuoksi sähkön riittävyyden näkökulmasta kaukolämpö on turvallinen vaihtoehto niin hinnan kuin saatavuuden puolesta. Tämä tekee kaukolämmöstä muiden hyvien ominaisuuksiensa ohella täysin kilpailukykyisen vaihtoehdon uudempien lämpöratkaisujen rinnalla.



-Jos miettii kaukolämmön vaihtamista toiseen lämmitysratkaisuun, voikin huomata, että ominaisuuksiensa puolesta se pysyy kokonaisvertailussa täysin kilpailukykyisenä, Pietilä kiteyttää.

Kaukolämmön hinta

Tällä hetkellä Alvan kaukolämmön hinta on kiinnitetty paikoilleen loppuvuoden ajaksi.

- Kaukolämmön hinta ei muutu tämän vuoden puolella. Ensi vuoden osalta tilanne on vielä avoinna ja uutisia tästä kuultaneen lähiviikkoina myös Alvan kaukolämpöverkon alueella, Pietilä sanoo.

Korotuspainetta hillitsevät myös kaukolämmön tuotannossa käytettävät polttoaineet. Alva tuottaa lämpönsä pääasiassa läheltä tuodulla puupohjaisella biopolttoaineella sekä enenevissä määrin myös muista teollisuuslaitoksista syntyvällä hukkalämmöllä.