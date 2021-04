Kaukolämpöverkon vuoto Runosmäessä on korjattu

Runosmäen alueella kaukolämpöverkossa vuoto 4.4.2021 11:01:31 EEST | Tiedote

Turku Energian kaukolämpöverkossa on havaittu vuoto Runosmäen alueella sunnuntaina aamulla. Vuoto on aiheuttanut häiriön kaukolämmön ja lämpimän käyttöveden jakeluun Runosmäessä keskeytyskartallamme näkyvällä alueella. Vikakohta on paikallistettu, ja se korjataan sunnuntain aikana.