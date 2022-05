Kauneuden ja hyvinvoinnin erikoisliike Emotion syksyllä Skanssiin

Turun Osuuskauppa on nimittänyt Harri Havian matkailu-, ravitsemis- ja liikennekaupan toimialajohtajaksi 4.4.2022 13:38:25 EEST | Tiedote

Turun Osuuskaupan matkailu-, ravitsemis- ja liikennekaupan toimialajohtajaksi on 1.6.2022 alkaen nimitetty Harri Havia. Havia siirtyy tehtävään SOK:lta, jossa hän on toiminut useissa eri tehtävissä, viimeksi vuodesta 2015 lähtien ravitsemiskaupan operatiivisena johtajana sekä ravitsemiskaupan kehityksestä ja konsepteista vastaavana johtajana. Nimitys on jatkoa Mikko Eskelisen siirtymiselle Turun Osuuskaupan sisällä market- ja tavaratalokaupan toimialajohtajaksi 7.2.2022 alkaen. - Harri Havia on erinomainen vahvistus johtoryhmäämme. Hän tuo meille laajaa näkemystä ja kokemusta toimialoilta, joiden menestyksellä on suuri merkitys Turun Osuuskaupan kasvustrategiassa. Pitkän pandemian värittämän jakson jälkeen matkailu- ja ravitsemiskaupan näkymät ovat nyt positiivisemmat, ja pystymme erityisesti Turkuun tekemiemme investointien ansiosta tarjoamaan asiakkaillemme entistä parempaa palvelua. Uskon myös, että Harrin johtamistapa ja persoona sopivat erinomaisesti osuuskauppamme kulttuuriin ja