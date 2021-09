Kauneuden wolttaus keräsi siemenrahoituksen

Jaa

Porilaisten siskosten perustama MAJ uudistaa kauneus- ja hyvinvointialaa

Kolmen porilaisen siskoksen perustama kasvuyritys MAJ tuo laadukkaat kauneus- ja hyvinvointipalvelut asiakkaan luokse. Liikeidea lähti yrittäjien omasta tarpeesta saada mummulle jalkahoitaja palvelutaloon. Yksi sisaruksista, Linda Huhtala, on työskennellyt parturi-kampaajayrittäjänä 20 vuotta ja nähnyt niin asiakkaiden kuin alan yrittäjien muuttuvat tarpeet.

Vuonna 2019 toimintansa aloittanut MAJ on juuri saanut menestyksekkäästi päätökseen ensimmäisen rahoituskierroksen. MAJn sijoittajiksi liittyi joukko kotimaisia enkeli- ja ammattisijoittajia, kuten Anders von Bonsdorff, Ilkka Kaikuvuo ja Petra Erätuli-Kola. “Olemme erittäin ylpeitä päästessämme rahoitusta keränneiden naisten perustamien kasvuyritysten joukkoon. Rahoituksella laajennamme uusiin kaupunkeihin, rekryämme voimakkaasti lisää palveluntarjoajia, ja kehitämme etenkin yrityksille tarjottavia palveluita. Tulevaisuuden osalta katse on jo tiukasti kansainvälisillä markkinoilla”, kertoo toimitusjohtaja Krista Huhtala- Jenks.

Korona-aika on tarjonnut ainutkertaisen kasvun paikan MAJlle. Asiakkaat ovat kertarysäyksellä alkaneet käyttää uusia digitaalisia palveluita ja kotiin tilattavien tuotteiden ja palveluiden määrä on kasvanut rajusti. Yrityksen liikevaihto onkin hurjassa kasvussa.

“Kohtaamme päivittäin asiakkaita, jotka haluavat vaikka jalkahoidon tai hiusten värjäyksen itselleen, mutta heidän on vaikea päästä palveluiden luokse. MAJ tarjoaa laadukkaan ja helpon ratkaisun esimerkiksi ruuhkavuosia eläville perheille, vanhuksille tai liikuntarajoitteisille.”, kertoo Linda Huhtala. “Haluamme helpottaa asiakkaiden arkea, mutta tarjota paremman vaihtoehdon myös yrittäjille, joille ala on usein joustamaton ja vaativa. Meillä ammattilainen päättää itse missä, milloin ja mihin hintaan tarjoaa palveluitaan. MAJlla ei ole korkeita kiinteitä kuluja, ja tarjoamme kaiken asiakashankinnasta aina liikkuvaan työhön suunniteltuihin työvälineisiin. MAJlla yrittäminen on helppoa.”, hän jatkaa.

Lisätietoja:

Krista Huhtala-Jenks, toimitusjohtaja

krista@maj.fi

+358407593718

Maj.works

Kuvamateriaalia MAJsta

MAJ lyhyesti

Toimintansa 2019 aloittanut kasvuyritys tuo parturi-kampaajan, jalkahoitajan, kosmetologin ja meikkaajan palvelut asiakkaan luokse, aina salonkitasoisina.

MAJ toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla ja Satakunnassa. Palvelu laajenee lähitulevaisuudessa Turkuun. Palveluiden tilaaminen ja maksaminen tapahtuu ensisijaisesti verkossa.

Alan yrittäjille MAJ tarjoaa ajanvarausjärjestelmän, maksupalvelut, asiakashankinnan, liikkuvaan työhön erityisesti suunnitellut välineet. Ammattilaiset maksavat 19 % komission vain toteutuneista töistä.