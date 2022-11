Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaan Sami Tissarin Krysa kertoo tekoälystä ja ihmisyydestä

Menestyskirjailija Heather Morris ja Venäjän vastarintaliikkeen Kira Jarmysh kirjamessuille 13.10.2022 15:16:18 EEST | Tiedote

Heather Morrisin kolme kirjaa ovat myyneet hämmästyttävät 15 miljoonaa kappaletta, mikä tekee hänestä yhden tämän hetken myydyimmistä kirjailijoista. Suomessakin kirjoja on myyty lähes 300 000 kappaletta. Morrisin pääpäivä on lauantai 29.10. Kira Jamysh on Venäjän ulkomailla oleskelevan vastarintaliikkeen kasvot ja Aulan esikoiskirjailija romaanillaan Naisten selli nro 3. Jarmyshin pääpäivä on torstaina 27.10.