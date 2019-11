Kaupalla työ on ”maistelua ja testailua”, joillekin myös ”lastenleikkiä”

– Kyllä se on hyvä, että olette tuoneet lapsia tänne katsomaan, mistä se raha oikein tulee, kommentoi 86-vuotias Prisma Koivistonkylän asiakas aamuostoksilla 22. marraskuuta.

Rahan alkuperän lisäksi moni lapsi pohtii, millaisia tehtäviä omat vanhemmat työssään tekevät. Perjantain aikana kurkistuksen kaupan arkeen ja työtehtäviin sai lähes sata pirkanmaalaista lasta, jotka lähtivät vanhempansa mukaan töihin Pirkanmaan Osuuskaupan eri toimipisteisiin. Lapsi mukaan töihin -päivän viettoon kannustettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa koko Osuuskaupan väkeä.

Kaupan arjen maukkaimpia paloja

Uteliaita junioreja nähtiin Pirkanmaan jokaisessa Prismassa sekä Food Market Herkussa, S-market Sääksjärvellä, Lempäälässä ja Virroilla sekä Nattarin ja Karvian Salessa.

Koivistonkylässä pieniä vieraita oli odotettu innolla mutta myös jännityksellä. Kaikki 36 lasta pysyivät kuitenkin aisoissa ja osallistuivat rohkeasti keskusteluun ja päivän tehtäviin. Lapset tutustuivat ruokakaupan arkiaskareisiin ja kuulivat Osuuskaupan ruoan kehitystiimin työstä. Lounaaksi he pääsivät maistelemaan koekeittiö Makupajalla valmistettuja eri värisiä ranskalaisia ja kokoamaan kukin omanlaisensa hampurilaisen pinkkien sämpylöiden väliin.

Lasten ajatuksia kuuli päivän aikana toisen polven osuuskauppalainen ja Pirkanmaan Osuuskaupan ”johtaja, joka tekee toimituksia”, Timo Mäki-Ullakko, joka jutteli lasten kanssa muun muassa terveellisestä ruoasta.

– Työn ja vapaa-ajan sujuva yhteensovittaminen on Osuuskaupalle tärkeää. Halusimme tänä vuonna kutsua lapsia toimipaikkoihimme, jotta he näkisivät, millaista työtä heidän vanhempansa tekevät ja oppisivat ylipäätään siitä, mitä työnteko oikeastaan on. Päivän päätteeksi aika moni lapsista sanoi tulevansa meille isona töihin, Timo peukuttaa.

Työtä elämäntilanne huomioiden

Osuuskaupalla on tällä hetkellä yli 2 700 työntekijää, ja eri ammattinimikkeitä on jopa 120. Suurin osa henkilökunnasta työskentelee vuorotyössä myyjinä ja erilaisissa ravintola-alan tehtävissä. Epäsäännöllinen työ on etenkin perheelliselle työntekijälle haaste. Vt. henkilöstöjohtaja Rebekka Puro myöntää, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen on aikaisemmin ollut Osuuskaupassa pienoisena kompastuskivenä.

– Olemme halunneet olla kaikille työntekijöille tasapuolisia, mutta se on samalla tarkoittanut sitä, että erilaisia elämäntilanteita ei ole voitu huomioida riittävän hyvin, Rebekka kertoo.

Ongelmaan on tartuttu syksyn aikana esimerkiksi työvuorosuunnittelun keinoin.

– Huomioimme nyt paremmin vapaatoiveet ja haluamme tarjota työntekijöillemme riittävän pitkiä vapaajaksoja. Työputket halutaan pitää sopivan mittaisina. Jos kehitettävää ilmenee, olemme valmiit muuttamaan toimintaamme ketterästi, Rebekka jatkaa.

– Työ on elämän tie, ajattelivat Osuuskaupalla vierailleet lapset. Ajatuksessa piileekin melkoinen viisaus: työnteko ja työnantaja on tavalla tai toisella mukana ihmisen kaikissa elämänvaiheissa, ja työn ja vapaa-ajan sujuva yhteensovittaminen on niin työntekijän kuin työnantajankin etu.

Lisätietoja:

Pirkanmaan Osuuskauppa, toimitusjohtaja Timo Mäki-Ullakko, timo.maki-ullakko@sok.fi, 010 76 70070

Pirkanmaan Osuuskauppa, vt. henkilöstöjohtaja Rebekka Puro, rebekka.puro@sok.fi. 010 76 70097