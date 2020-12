Kaupat ovat onnistuneet pandemian leviämisen estämisessä erittäin hyvin (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 18.12.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla ja totesi, että kaupat ovat onnistuneet pandemian leviämisen estämisessä erittäin hyvin.

Syksyn ja alkutalven aikana päivittäistavaraliikkeissä ei juurikaan ole tartuntoja tullut. Ylijohtaja Terttu Savolainen välitti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmän lämpimät kiitokset tästä onnistumisesta päivittäistavarahuollon verkoston jäsenille.

Yhteistyö ja verkostot Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alueella on koettu onnistuneeksi tavaksi nopeiden epidemian torjuntatoimien edistämisessä.

Joulun lomakausi on suuri riski pandemian pahenemiselle

Joulun lomakausi on suuri riski pandemian pahenemiselle. Kaikkien on syytä vielä jaksaa olla varovainen ja noudattaa huolellisesti määräyksiä ja ohjeita. Joulun ruokaostoksilla maskin käyttö, turvaetäisyydet ja ruuhkien välttäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Viime viikot kauppojen lähes kaikki asiakkaat ja henkilökunta ovat käyttäneet kiitettävästi maskia.

Epidemiatilanne Pohjois-Suomessa on kaksijakoinen. Pohjois-Pohjanmaalla ollaan laajoilla alueilla leviämisvaiheessa. Viime päivät sairaalan kuormitus on ollut korkeimmillaan koko epidemian aikana.

Kainuussa tilanne on perustasolla, mutta siellä on ollut suuria joukkoaltistumisia, joissa on aina suuri vaara taudin laajalle leviämiselle.

Yleisötilaisuuksia ei tule nyt järjestää

Joulun aikana tulee noudattaa erityistä varovaisuutta, mikäli halutaan vierailla sukulaisten luona. Parempi olisi pysytellä oman lähipiirin kanssa ja käyttää maskia aina kun mahdollista. Yleisötilaisuuksia tai kokoontumisia ei tule nyt järjestää.

