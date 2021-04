Kaupoissa turvavälit ja maskit käytössä edelleen

Jaa

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 23.4.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että koronaviruksen tilanne on koko alueellamme perustasolla. Savolainen muistutti, että emme ole vielä kuitenkaan varmalla pohjalla.

Vaara ei ole ohi, eikä kaupoissa ja palveluasioinnissa voi turvaväleistä, maskeista ja muista turvatoimista hellittää. Tautiryppäät on saatu taltutettua, mutta niitä voi ilmaantua yllättävästikin uudelleen Pohjois-Suomessa.

Rajoituksia ja suosituksia puretaan hallitusti valtioneuvoston exit-strategian pohjalta. Alueelliset tiekartat rajoitusten asteittaisesta purkamisesta ovat valmisteilla Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen.

Rokotukset jatkuvat ja etenevät hyvää vauhtia. Toiveissa on, että kaikki yli 16-vuotiaat on rokotettu elokuussa. Lähialueillamme virusta on paljon, esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa. Pandemia jatkuu maailmalla vielä pitkään, esimerkiksi Intiassa ja Brasiliassa tilanne on erittäin vaikea.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston aluehallintoylilääkäri Pasi Eskolan mukaan tapausten määrä laskee koko Suomessa suotuisasti. Myös Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ilmenee kuitenkin tartuntaketjuja. Ei siis voi tuudittautua, että tilanne korjaantuisi itsestään ilman toimenpiteitä, Eskola tähdensi.

Rajoituksia voidaan epidemiatilanne huomioiden purkaa hallituksen strategian mukaisesti asteittain seurantajaksoissa.

Pohjois-Pohjanmaalla voimassa olevat rajoitukset (10 henkeä) ja Kainuussa (20 henkeä) säilyvät viikon ajan ennallaan 2.5.2021 asti. Suotuisimmassa tilanteessa voidaan harkita enintään 50 hengen kokoontumisrajoitukseen palaamista 3.5.2021 alkaen, jos hyvä kehitys jatkuu Pohjois-Suomessa.

Verkosto kokoontuu seuraavan kerran 21.5.2021.

Median yhteydenotot:

ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi

aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0205 017 573, pasi.eskola@avi.fi

