Kaupoissa turvavälit käytössä edelleen

Jaa

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 18.6.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla. Savolainen totesi, että epidemian tilanne on helpottunut, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu ovat perustasolla, tartuntaryppäiltä on säästytty ja aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset on purettu.

Valtioneuvoston toimesta rajoitetaan kuitenkin vielä ravintoloita, ja tartuntatautilain 58 c pykälän mukaisia toimia taudin leviämisen ehkäisemiseksi on kuitenkin noudatettava. Kunnat ja aluehallintovirastot voivat tarvittaessa antaa rajoituspäätöksiä tautitilanteen perusteella. Aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola kertoi ajankohtaisesta epidemiatilanteesta. Maailmalla leviää Delta-variantti ja sitä seurataan tarkasti. Rokotusohjelma jatkuu Suomessa suunnitellusti ja on tärkeää, että sitä noudatetaan. Etätyösuositukset ja kokoustilojen henkilömäärärajoitukset on syytä pitää yllä. Myös maskia suositellaan käytettäväksi, kun lähikontakteilta ei voida välttyä turvaväliä pitämällä. Kaupoissa jatketaan koronaviruksesta muistuttavien tiedotteiden, kuulutusten ja varoitusten, sekä hygieniavalmiuksien esillä pitoa edelleen asiakkaiden turvallisen asioinnin ja työntekijöiden terveyden varmistamiseksi. Seuraava Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkoston kokous on 27.8.2021. Yhteydenotot medialle ylijohtaja Terttu Savolainen, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0295 017 551, terttu.savolainen@avi.fi aluehallintoylilääkäri Pasi Eskola, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, p. 0205 017 573, pasi.eskola@avi.fi Linkit Aluehallintovirastojen päätökset (yleistiedoksiannot): Linkki tiedotteeseen AVIn tilaisuudesta, jossa linkkejä ohjeisiin: Tiedote - Aluehallintovirasto (avi.fi) Usein kysytyt kysymykset Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin aluehallintovirastojen verkkosivuilla (avi.fi) Alueelliset koronasivustot www.oyskorona.fi www.sote.kainuu.fi Valtioneuvoston koronarajoituskartta https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset/sairaanhoitopiirit Pohjois-Suomi Alkoholi ja anniskelu

Opetus ja kulttuuri

Sosiaali- ja terveyspalvelut





Yhteyshenkilöt