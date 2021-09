Kauppajätti Mercadona luottaa suomalaisautomaatioon

Cimcorp on rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien johtavia toimittajia koko maailmassa. Yrityksellä on myös vahva asema elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan jakelun keräilyjärjestelmien sekä postinlajittelun automaation toimittajana. Ulvilassa pääkonttoriaan pitävä Cimcorp on toimittanut robottijärjestelmiä yli 40 maahan kuuteen maanosaan ja kuuluu japanilaiseen Murata Machintery, Ltd. (Muratec) -konserniin. Tiivis yhteistyö Muratecin kanssa sekä omat tytäryhtiöt ja edustajat eri maissa mahdollistavat laajan kansainvälisen palveluverkoston. Kotimaassa huoltoa tarjoavat toimipisteet Helsingissä, Lahdessa ja Jyväskylässä.