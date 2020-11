Kauppakamarin ansioristit myönnettiin ansioituneille elinkeinoelämän vaikuttajille

Hämeen kauppakamarin valiokuntavideot käynnistyivät 28.9.2020 09:57:09 EEST | Tiedote

Hämeen kauppakamari on käynnistänyt valiokuntien Ajankohtaista tänään -ohjelmasarjan ja ensimmäisenä nauhoitettiin Teollisuusvaliokunnan video. ”Meillä on seitsemän valiokuntaa, joissa on mukana alueemme elinkeinoelämän edustajia. Toteutamme jokaisen valiokunnan toimesta keskusteluohjelmia ajankohtaisista asioista mielenkiintoisten asiantuntijoiden kera. Videoita voidaan hyödyntää myös yritys- ja oppilaitosyhteistyössä”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.