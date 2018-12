Kauppakamarit julkistivat hallitusohjelmatavoitteensa – ratkaisuja ilmastonmuutokseen ja työllisyyden pullonkauloihin

Kauppakamarit vaativat seuraavan hallituksen ottavan asialistalleen ilmastonmuutoksen torjunnan

“Ratkaisuja Suomelle” -ohjelma tarjoaa kauppakamariryhmän panoksen Suomen tulevien vuosien haasteiden ratkaisemiseksi. Kauppakamariryhmä esittää uudistuksia muun muassa osaavan työvoiman, työllisyyden ja kestävän julkisen talouden ja sujuvamman sääntelyn edistämiseksi. Lisäksi ohjelmassa esitetään itsesääntelyyn perustuvia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä liikenteen ja infrastruktuurin rahoitukseen.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan talouden matalaliitoisen vuosikymmenen jälkeen Suomella on olemassa kaikki edellytykset uuteen kukoistukseen viennin vetäessä, työllisyyden kohentuessa ja valtion velanoton ollessa päättymäisillään. Tyytyväisyyteen ei hänen mukaansa silti pidä tuudittautua.

“Talouden noususuhdanne kääntyy ennemmin tai myöhemmin laskuun. Väestö ikääntyy, teknologia kehittyy, ilmastonmuutoksen pysäyttäminen vaatii yhä vaikuttavampia keinoja ja kaupungistuminen etenee. Siksi päätöksenteolta ensi vaalikaudella vaaditaan rohkeutta tarttua ratkaisuihin. Tämä hallitus ei ole tarpeeksi kyennyt uudistuksiin, vaikka suunta onkin ollut oikea. Siksi me kauppakamariryhmänä haluamme tarjota seuraavan hallituksen eteen tuleviin haasteisiin ratkaisuja”, hän sanoo.

Fossiilisten energianlähteiden käyttö lopetettava vuoteen 2040 mennessä

Erityiseksi asiaksi hallitusohjelmatavoitteista Romakkaniemi nostaa ilmastonmuutoksen torjunnan. Sen painoarvon hän soisi olevan seuraavassa hallitusohjelmassa suuri.

“Tarvitsemme toimia globaalilla, eurooppalaisella ja kansallisella tasolla, sekä välineitä kuluttajille tehdä ilmastoystävällisiä valintoja. Kauppakamarit, elinkeinoelämä ja yritykset haluavat olla keskeinen osa tuota ratkaisua. Ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii toimia ensisijaisesti maailmanlaajuisella tasolla, mutta myös Suomen kansallisen strategian on oltava etunojassa”, hän sanoo.

Kauppakamarien mukaan ilmastotyön punaisena lankana pitää olla vaikuttavuus ja kustannustehokkuus. Eniten pitää panostaa niihin toimenpiteisiin, joilla päästöjä voidaan vähentää eniten ja edullisimmin. Siksi markkinoita pitää luoda ja joustavaa hintaohjausta hyödyntää keinona aina kuin mahdollista. Poliittisen ohjauksen on perustuttava vaikutuksiin, eikä yksittäisten teknologioiden tai energianlähteiden tukiin.

Työllisyysastetta nostettava ja osaajapula taltutettava

Lisäksi kauppakamarit haluavat ohjelmassaan kiinnittää erityistä huomiota siihen, että työllisyysastetta on tulevaisuudessa nostettava, jotta suomalaisesta työstä ja yrittämisestä kerättyjen verojen maksu ei jää liian kapeille harteille. Väestön ikääntyminen tulee asettamaan valtion rahoituksen kestävyyden koetukselle.

“Julkinen talous ei ole niin kauan kestävällä pohjalla, kun Suomen työllisyysaste ei ole muiden Pohjoismaiden tasolla. Seuraavan hallituksen on otettava kärkitavoitteekseen 75 prosentin työllisyysaste. Ensi vuosikymmenellä tavoite on oltava vielä korkeammalla, 80 prosentissa, ettemme joudu leikkaamaan hyvinvointivaltion etuuksista. Tavoitteeseen on mahdollista päästä panostamalla osaamiseen ja purkamalla kasvun ja työllisyyden pullonkauloja. Näihin esitämme vaaliohjelmassamme ratkaisuja”, sanoo Romakkaniemi.

Myös Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltusen mielestä erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen ja osaajapulan taltuttamiseen on kiinnitettävä huomiota. Vaikka ongelma on jo tunnistettu, kauaskantoisia ratkaisuja kaivataan edelleen myös paikallisesti.

”Työllisyysasteen nostaminen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen eri puolilla maata ja eri toimialoilla vaativat toimenpiteitä. Osaajapula on noussut keskeiseksi kasvun esteeksi monille yrityksille. Tämä vaatii koulutuksiin liittyviä uudistuksia, tiiviimpää yhteistyötä yritysten ja oppilaitosten välillä sekä työperäistä maahanmuuttoa”, Hiltunen sanoo.